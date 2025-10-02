ديماشتى نيۋ-يوركتە جانكۇيەرلەرى قارسى الدى
استانا. قازاقپارات - ديماش قۇدايبەرگەن نيۋ-يورككە كەلىپ قوندى. ءانشى 5-قازاندا ايگىلى «مەديسون سكۋەر گاردەن» ساحناسىندا ونەر كورسەتەدى.
اتاقتى كونسەرت زالىندا كەزىندە مايكل دجەكسون، بيتلز، ەلۆيس پرەسلي، بەيونسە، اندرەا بوچەللي، مادوننا سىندى جۇلدىزدار ءان شىرقاعان. ال ديماش ت م د ەلدەرىنەن شىققان العاشقى جۇلدىز رەتىندە تىڭدارماندارىن قۋانتادى.
بۇگىن جۇلدىزدى كەننەدي اۋەجايىندا جانكۇيەرلەرى كۇتىپ الدى. جەرگىلىكتى جۇرت قازاقى ناقىشتاعى كيىممەن، اشەكەي بۇيىم تاعىپ كەلىپ، كوك بايراعىمىزدى جەلبىرەتىپ، قازاقشا ءان شىرقاپ، عيماراتتىڭ ءىشىن قۋانىشقا بولەدى.
دجواننا پاپاندەروۋ:
- ديماش كەلگەندە اۋەجايدىڭ ءىشى جايناپ سالا بەردى. ا ق ش- تاعى جانە الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن كەلگەن تىڭدارماندارى بولىپ، سۇيىكتى ءانشىمىزدى قارسى الۋعا اسىقتىق. ديماش ەسىكتەن كىرىپ كەلگەندە قۋانىشىمىزدا شەك بولمادى.
تانيا يانگ:
- ديماش نيۋ-يورككە قوش كەلدىڭ! ۇلكەن الما شاھارىنا اراعا 6 جىل سالىپ كەپ وتىرسىڭ. جەكسەنبىدەگى كونسەرتىڭدى اسىعا كۇتەمىز!
