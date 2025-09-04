ديماش قىتاي تەلەارناسىمەن بىرلەسكەن مۋزىكالىق جوباسىن قازاقستاندا تۇسىرەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا «Voice Beyond Horizon» دەپ اتالاتىن اۋقىمدى مۋزىكالىق تەلەجوبانىڭ ءتۇسىرىلىمى باستالدى. شوۋدى ديماش قۇدايبەرگەن مەن قىتايدىڭ ءىرى مەدياحولدينگتەرىنىڭ ءبىرى - Hunan TV تەلەارناسى بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرادى.
جوباعا قىتاي، قىرعىزستان، يتاليا، تۇركيا جانە سەربيادان كەلگەن ورىنداۋشىلار قاتىسۋدا. ولار ديماشپەن بىرگە قازاقستاننىڭ كورىكتى وڭىرلەرىنە شىعارماشىلىق ساپار جاسايدى.
ءتۇسىرىلىم استانا مەن الماتى قالالارىندا، سونداي-اق الماتى، اقمولا، تۇركىستان جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىندا وتەدى.
رەاليتي-شوۋدىڭ اقتىق كەزەڭى ەلوردادا ۇيىمداستىرىلماق.
قاتىسۋشىلار پويىزبەن جولعا شىعىپ، ەلدىڭ تابيعي جانە تاريحي نىساندارىنا ايالدايدى. نەگىزگى ايالدامالار قاتارىندا كوبەيتۇز كولى، شارىن جانە بوزجىرا شاتقالدارى، سايرام-وگەم ۇلتتىق پاركى بار.
مۋزىكانتتار شىعارماشىلىق كەزدەسۋلەر وتكىزىپ، جەكە جانە دۋەت تۇرىندە ونەر كورسەتەدى. سونىمەن بىرگە شەبەرلىك ساباقتارىن ۇيىمداستىرىپ، بىرلەسكەن پەرفومانس قويىلىمدارىن ۇسىنادى. ولاردىڭ ونەرىن حالىقارالىق دەڭگەيدەگى كاسىبي قازىلار القاسى باعالايدى.
باعدارلاما Hunan TV تەلەارناسىندا جانە Mango TV سيفرلىق پلاتفورماسىندا كورسەتىلەدى. بۇل مەديارەسۋرستاردىڭ اۋديتورياسى قىتاي مەن وزگە ەلدەردە 1 ميللياردتان استام كورەرمەندى قامتيدى.
«Voice Beyond Horizon» جوباسى قازاقستاننىڭ مادەني مۇراسىن جانە تۋريستىك الەۋەتىن الەمدىك ارەنادا تانىتۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى باستاما بولماق.
ايتا كەتەيىك، تانىمال حالىقارالىق اگەنتتىك ديماش قۇدايبەرگەن تۋرالى ماقالا جاريالادى.