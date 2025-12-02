دونالد ترامپ ۆەنەسۋەلا ماسەلەسى بويىنشا شۇعىل جيىن وتكىزەدى
استانا. قازاقپارات - بۇگىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆەنەسۋەلا ماسەلەسى بويىنشا شۇعىل جيىن وتكىزەدى. مۇنى CNN تەلەارناسى حابارلادى. باسقوسۋعا پەنتاگون باسشىسى پيت حەگسەت، مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيو جانە اق ءۇيدىڭ اپپارات باسشىسى سيۋزان ۋايلس قاتىسادى.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت ترامپ، ۆەنەسۋەلا باسشىسى نيكولاس مادۋروعا ۋلتيماتۋم قويعان بولاتىن. رەيتەر اگەنتتىگىنىڭ دەرەگى بويىنشا تەلەفون ارقىلى سويلەسكەن ەكەۋارا اڭگىمەدە وعان بيلىكتەن كەتۋگە 1 اپتا ۋاقىت بەرگەن. بۇل تالاپتىڭ مەرزىمى 28 -قاراشادا اياقتالدى. كەلەسى كۇنى اق ءۇي باسشىسى ۆەنەسۋەلانىڭ اۋە كەڭىستىگىن ۇشۋعا قاۋىپتى ايماق دەپ جاريالادى.
الايدا پرەزيدەنت مادۋرو ا ق ش- تان سانكسيالاردان بوساتىپ، قۋدالاماۋعا كەپىلدىك بەرۋىن تالاپ ەتكەن.
ال بۇگىن سونىمەن بىرگە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆەنەسۋەلا باسشىسى نيكولاس مادۋرومەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى. قوڭىراۋ ەكى ەل اراسىنداعى قاتىناس شيەلەنىسكەن تۇستا شالىندى. اڭگىمە بارىسىندا قانداي ماسەلەلەر كوتەرىلگەنى ازىرگە رەسمي تۇردە جاريا ەتىلمەدى.
ايتا كەتەيىك، قۇراما شتاتتار كاريب باسسەينىندە 2 -قىركۇيەكتە ەسىرتكى ساۋداگەرلەرىنە قارسى ارنايى وپەراتسيا باستادى. ۆاشينگتون: «لاتىن امەريكالىق قىلمىستىق توپتاردى پرەزيدەنت مادۋرونىڭ ءوزى باسقارادى»، - دەيدى. قازىر ۆەنەسۋەلانى 15 مىڭ امەريكالىق سارباز بەن 20 اسكەري كەمە قورشاپ تۇر. ءتىپتى دجەرالد فورد دەپ اتالاتىن الەمدەگى ۇشاق تاسيتىن ەڭ ۇلكەن اسكەري كەمە دە وسىندا كەلگەن.
