دومبىرانى ۇشاق بورتىندا الىپ جۇرۋگە رۇقسات ەتىلدى
استانا. KAZINFORM - ق ر كولىك مينيسترلىگى «جولاۋشىلاردى، باگاجدى جانە جۇكتەردى اۋە كولىگىمەن تاسىمالداۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ تۋرالى» ءتيىستى بۇيرىققا وزگەرىس پەن تولىقتىرۋ ەنگىزىپ جاتىر.
- جوبا اياسىندا ازاماتتاردىڭ كوپتەگەن ءوتىنىشى نەگىزىندە العاش رەت نورماتيۆتىك دەڭگەيدە جولاۋشىلاردىڭ مۋزىكالىق اسپاپتاردى (ونىڭ ىشىندە دومبىرا مەن قوبىزدى) فۋتلياردا اۋە كەمەسىنىڭ سالونىندا قول جۇگى رەتىندە تاسىمالداۋ قۇقىعى بەكىتىلەدى. بۇل رەتتە ولاردىڭ ولشەمدەرى 110×35×30 س م- دەن، ال سالماعى 10 كەلىدەن اسپاۋى ءتيىس، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ اقپاراتىندا.
اتالعان تۇزەتۋلەرگە سايكەس، ەگەر جولاۋشى تەك ءبىر مۋزىكالىق اسپاپتى، ياعني دومبىرانى الىپ جۇرسە، ونى تاسىمالداۋ قول جۇگى رەتىندە تەگىن وتكىزەدى. ال مۋزىكالىق اسپاپ قول جۇگىنىڭ قوسىمشا بولىگى رەتىندە تاسىمالدانعان جاعدايدا، بەلگىلەنگەن نورمادان اساتىن جۇك ءۇشىن اۋە كومپانيالارىنىڭ قولدانىستاعى قاعيدالارىنا سايكەس اقى الىنادى.
- بۇل تۇزەتۋلەردى قابىلداۋ جولاۋشىلاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋعا جانە اۋە كولىگىندە مۋزىكالىق اسپاپتاردى تاسىمالداۋدى رەتتەۋدى جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان. تۇزەتۋلەردى قابىلداۋدىڭ بولجامدى مەرزىمى - 2026 -جىلعى مامىر ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا ۆەدومستۆو وكىلدەرى دومبىرانى ۇشاق بورتىندا الىپ جۇرۋگە رۇقسات ەتىلۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلاعان ەدى.
رۋسلان عابباسوۆ