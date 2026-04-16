    17:44, 16 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    دوللار تاعى ارزاندادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform/Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,61 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 471,46 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 474,08 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 468,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 475,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 552,00 تەڭگە، ساتۋ - 562,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,95 تەڭگە، ساتۋ - 6,25 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 68,55 تەڭگە، ساتۋ - 74,19 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 471,10 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,45 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 554,71-560,21 تەڭگە، ال رۋبل 6,09-6,23 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,70 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,60 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 15-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,63 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 474,08 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
