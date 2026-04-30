دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 458,96 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 465,96 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 535,97 تەڭگە، ساتۋ - 545,97 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,90 تەڭگە، ساتۋ - 6,20 تەڭگە؛
- يۋان 67,29 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,15 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 460,92 تەڭگە، ساتۋ - 463,52 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,29 تەڭگە، ساتۋ - 545,78 تەڭگە؛
- رۋبل 5,97 - 6,10 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 67,45 - 70,27 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 29 -ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,19 تەڭگەگە ءوسىپ، 461,55 تەڭگە بولدى.