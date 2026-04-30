KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    доллар
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 458,96 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 465,96 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 535,97 تەڭگە، ساتۋ - 545,97 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,90 تەڭگە، ساتۋ - 6,20 تەڭگە؛
    - يۋان 67,29 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,15 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 460,92 تەڭگە، ساتۋ - 463,52 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,29 تەڭگە، ساتۋ - 545,78 تەڭگە؛
    - رۋبل 5,97 - 6,10 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 67,45 - 70,27 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 29 -ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,19 تەڭگەگە ءوسىپ، 461,55 تەڭگە بولدى.

    Тоқаев
    ۇقساس

    باسقا تاڭداۋ جوق: نە ءتيىمدى سيفرلىق ەكونوميكا قۇرامىز، نە وركەنيەت كوشىنىڭ سوڭىندا قالامىز - پرەزيدەنت
    ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    اۆتور