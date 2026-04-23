    10:24, 23 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Дефицит текущего счета Казахстана вырос до 12,5 млрд долларов
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 460,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 470,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,00 تەڭگە، ساتۋ - 550,00 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,00 تەڭگە، ساتۋ - 6,30 تەڭگە؛
    - يۋان 67,95 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,74 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 462,28 تەڭگە، ساتۋ - 464,84 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 542,71 تەڭگە، ساتۋ - 548,39 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,02 - 6,15 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 68,53 - 71,45 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 22 - ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,23 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 461,37 تەڭگە بولدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
