دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 460,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 470,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,00 تەڭگە، ساتۋ - 550,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,00 تەڭگە، ساتۋ - 6,30 تەڭگە؛
- يۋان 67,95 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,74 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 462,28 تەڭگە، ساتۋ - 464,84 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 542,71 تەڭگە، ساتۋ - 548,39 تەڭگە؛
- رۋبل 6,02 - 6,15 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,53 - 71,45 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 22 - ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,23 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 461,37 تەڭگە بولدى.