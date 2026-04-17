    17:12, 17 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    دوللار ءۇشىنشى كۇن قاتارىنان ارزانداپ كەلەدى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى تومەندەدى.

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,68 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 469,52 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 471,46 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 467,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 552,00 تەڭگە، ساتۋ - 562,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,99 تەڭگە، ساتۋ - 6,30 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 68,56 تەڭگە، ساتۋ - 74,18 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 468,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 471,06 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 552,20-557,68 تەڭگە، ال رۋبل 6,04-6,17 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,60 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,57 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 16-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,61 تەڭگەگە ارزانداپ، 471,46 تەڭگە بولدى.

    وعان دەيىن 15-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,63 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 474,08 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
