دوللار ءۇشىنشى كۇن قاتارىنان ارزانداپ كەلەدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى تومەندەدى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,68 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 469,52 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 471,46 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 467,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 552,00 تەڭگە، ساتۋ - 562,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,99 تەڭگە، ساتۋ - 6,30 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 68,56 تەڭگە، ساتۋ - 74,18 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 468,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 471,06 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 552,20-557,68 تەڭگە، ال رۋبل 6,04-6,17 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,60 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,57 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 16-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,61 تەڭگەگە ارزانداپ، 471,46 تەڭگە بولدى.
وعان دەيىن 15-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,63 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 474,08 تەڭگە بولدى.