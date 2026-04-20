    17:59, 20 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    دوللار باعامى 469 تەڭگە دەڭگەيىندە تۇر

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال قىمباتتادى.

    دوللار
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,14 تەڭگەگە ءوسىپ، 469,49 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 469,52 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 466,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 550,00 تەڭگە، ساتۋ - 560,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,99 تەڭگە، ساتۋ - 6,30 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 67,58 تەڭگە، ساتۋ - 74,04 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 466,90 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 469,66 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 549,60-554,84 تەڭگە، ال رۋبل 6,07-6,20 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,81 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,78 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,68 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 469,52 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
