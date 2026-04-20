دوللار باعامى 469 تەڭگە دەڭگەيىندە تۇر
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ءسال قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,14 تەڭگەگە ءوسىپ، 469,49 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 469,52 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 466,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 550,00 تەڭگە، ساتۋ - 560,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,99 تەڭگە، ساتۋ - 6,30 تەڭگە.
- يۋان: ساتىپ الۋ - 67,58 تەڭگە، ساتۋ - 74,04 تەڭگە.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 466,90 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 469,66 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 549,60-554,84 تەڭگە، ال رۋبل 6,07-6,20 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,81 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,78 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,68 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 469,52 تەڭگە بولدى.