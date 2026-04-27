    دوللار باعامى 460 تەڭگەگە ءتۇستى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,93 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 460,80 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 464,86 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 456,15 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 463,15 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 534,16 تەڭگە، ساتۋ - 544,16 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,80 تەڭگە، ساتۋ - 6,10 تەڭگە.

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 67,67 تەڭگە، ساتۋ - 73,48 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 457,84 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 460,50 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 532,59-543,45 تەڭگە، ال رۋبل 5,95-6,08 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 67,88 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 70,70 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,71 تەڭگەگە ءوسىپ، 464,86 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
