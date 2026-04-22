ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:53, 22 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    فوتو: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 461,94 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 468,88 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,03 تەڭگە، ساتۋ - 550,00 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,09 تەڭگە، ساتۋ - 6,40 تەڭگە؛
    - يۋان 68,14 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,87 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 464,65 تەڭگە، ساتۋ - 467,09 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 545,57 تەڭگە، ساتۋ - 551,14 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,07 - 6,19 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 68,83 - 71,76 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 21-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,56 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 464,73 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار