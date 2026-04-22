شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 461,94 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 468,88 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,03 تەڭگە، ساتۋ - 550,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,09 تەڭگە، ساتۋ - 6,40 تەڭگە؛
- يۋان 68,14 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,87 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 464,65 تەڭگە، ساتۋ - 467,09 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 545,57 تەڭگە، ساتۋ - 551,14 تەڭگە؛
- رۋبل 6,07 - 6,19 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,83 - 71,76 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 21-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,56 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 464,73 تەڭگە بولدى.