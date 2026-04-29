دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 30-ءساۋىر، 1، 2-مامىرعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى، جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. 30-ساۋىردە ەلدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا، سولتۇستىك-باتىسىندا، ال 2-مامىردا وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا قاتتى جاڭبىر جاۋادى. كەي جەرلەردە بۇرشاق جاۋىپ، جەل سوعۋى مۇمكىن.
30-ساۋىردە سولتۇستىك، ورتالىق وڭىرلەردە، سونداي-اق، ءۇش كۇن بويى شىعىستا جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى بولجانىپ وتىر. قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل تۇرادى.
رەسپۋبليكا بويىنشا تۇنگى، تاڭعى ۋاقىتتا تۇمان تۇسەدى.
كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ كوتەرىلەدى:
وڭتۇستىك-باتىستا 17+22+ گرادۋسقا دەيىن؛
سولتۇستىك-باتىستا 13+25+ گرادۋسقا دەيىن؛
شىعىستا 25+32+ گرادۋسقا دەيىن؛
وڭتۇستىك-شىعىستا 25+32+ گرادۋسقا دەيىن.
ال مىنا وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى:
باتىستا 10+15+ گرادۋسقا دەيىن؛
سولتۇستىكتە 12+18+ گرادۋسقا دەيىن؛
ورتالىقتا 15+25+ گرادۋسقا دەيىن؛
وڭتۇستىكتە 18+23+ گرادۋسقا دەيىن.