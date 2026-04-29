    دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 30-ءساۋىر، 1، 2-مامىرعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى، جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. 30-ساۋىردە ەلدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا، سولتۇستىك-باتىسىندا، ال 2-مامىردا وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا قاتتى جاڭبىر جاۋادى. كەي جەرلەردە بۇرشاق جاۋىپ، جەل سوعۋى مۇمكىن.

    30-ساۋىردە سولتۇستىك، ورتالىق وڭىرلەردە، سونداي-اق، ءۇش كۇن بويى شىعىستا جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى بولجانىپ وتىر. قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل تۇرادى.

    رەسپۋبليكا بويىنشا تۇنگى، تاڭعى ۋاقىتتا تۇمان تۇسەدى.

    كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ كوتەرىلەدى:

    وڭتۇستىك-باتىستا 17+22+ گرادۋسقا دەيىن؛

    سولتۇستىك-باتىستا 13+25+ گرادۋسقا دەيىن؛

    شىعىستا 25+32+ گرادۋسقا دەيىن؛

    وڭتۇستىك-شىعىستا 25+32+ گرادۋسقا دەيىن.

    ال مىنا وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى:

    باتىستا 10+15+ گرادۋسقا دەيىن؛

    سولتۇستىكتە 12+18+ گرادۋسقا دەيىن؛

    ورتالىقتا 15+25+ گرادۋسقا دەيىن؛

    وڭتۇستىكتە 18+23+ گرادۋسقا دەيىن.

    Күнсұлтан Отарбай
