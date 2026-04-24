دجيتسەر نۇرجان باتىربەكوۆ جاعاجاي ازياداسىنىڭ التىن جۇلدەسى ءۇشىن كۇرەسەدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ سانيا قالاسىندا ءوتىپ جاتقان 2026 -جىلعى جاعاجايداعى ازيا ويىندارىندا دجيۋ-دجيتسۋدان بەلدەسۋلەر جالعاسىپ جاتىر.
ق ر ۇ و ك مالىمەتىنشە، سوڭعى جارىس كۇنىندە ءۇش وتانداسىمىز فينالدىق كەزەڭگە ءوتتى.
نۇرجان باتىربەكوۆ 69 كەلىگە دەيىنگى سالماقتىڭ جارتىلاي فينالىندا سينگاپۋر وكىلى نوا تيان رۋن ءليمدى جەڭدى. وسىلايشا قازاقستاندىق دجيتسەر اقتىق سىندا وڭتۇستىككورەيالىق لي دجەەنمەن ءوزارا مىقتىنى انىقتايدى.
ءدال وسى سالماقتا ءالينۇر قۋات ۇلى جۇبانىش بەلدەسۋىندە قىرعىزستاندىق ارگەن ابدىماناپوۆتى جەڭدى. ەندى جەرلەسىمىز قولا جۇلدە ءۇشىن وتەتىن ايقاستا سينگاپۋرلىق نوا تيان رۋن ليممەن كۇش سىناسادى.
بولاتبەك سەيىلحان 77 كەلىگە دەيىنگى سالماقتىڭ جارتىلاي فينالىندا وڭتۇستىك كورەيا سپورتشىسى پاك دجەۋنعا جول بەردى. وسىلايشا ول قولا مەدال ءۇشىن وتەتىن بەلدەسۋدە سينگاپۋر وكىلى پول تيان چجي ليممەن كەزدەسەدى.
ءدال وسى سالماقتا ادلان مادايەۆ جۇبانىش بەلدەسۋىندە پول تيان چجي ليمنەن (سينگاپۋر) جەڭىلىپ قالدى.