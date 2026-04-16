ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:55, 16 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    دۋبايداعى «بۋردج ءال-اراب» قوناق ءۇيى ۋاقىتشا جابىلادى

    استانا. KAZINFORM - بۋردج ءال-اراب قوناق ءۇيى العاش رەت اۋقىمدى جوندەۋدەن وتەدى.

    Бурж ал-Араб
    Фото: Gulf news

    ب ا ءا- ءنىڭ سيمۆولىنا اينالعان بەس جۇلدىزدى ليۋكس ساناتىنداعى بۇل نىسان اشىلعاننان بەرى العاش رەت جاڭعىرتىلادى. جوندەۋ جۇمىستارى 18 اي بويى كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇرگىزىلەدى.

    Jumeirah Group باس ديرەكتورى توماس مەيەردىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى 27 جىل ىشىندە قوناق ءۇي جوعارى سەرۆيس دەڭگەيىن ساقتاپ، الەمدەگى ۇزدىك قوناقۇيلەردىڭ قاتارىندا بولدى.

    - جاڭا رەنوۆاتسيا باعدارلاماسى بۋردج ءال- اراب تاريحىنداعى كەزەكتى ماڭىزدى كەزەڭدى اشادى، - دەدى ول Gulf News باسىلىمىنا.

    جوبانى فرانسۋز ساۋلەتشىسى تريستان وەر باسقارادى.

    ايتا كەتەيىك، بۇل باستاما تاياۋ شىعىستاعى گەوساياسي جاعدايدىڭ ليۋكس تۋريزم سەگمەنتىنە اسەرى تالقىلانىپ جاتقان كەزەڭگە تۇسپا-تۇس كەلىپ وتىر.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار