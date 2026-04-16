دۋبايداعى «بۋردج ءال-اراب» قوناق ءۇيى ۋاقىتشا جابىلادى
استانا. KAZINFORM - بۋردج ءال-اراب قوناق ءۇيى العاش رەت اۋقىمدى جوندەۋدەن وتەدى.
ب ا ءا- ءنىڭ سيمۆولىنا اينالعان بەس جۇلدىزدى ليۋكس ساناتىنداعى بۇل نىسان اشىلعاننان بەرى العاش رەت جاڭعىرتىلادى. جوندەۋ جۇمىستارى 18 اي بويى كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇرگىزىلەدى.
Jumeirah Group باس ديرەكتورى توماس مەيەردىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى 27 جىل ىشىندە قوناق ءۇي جوعارى سەرۆيس دەڭگەيىن ساقتاپ، الەمدەگى ۇزدىك قوناقۇيلەردىڭ قاتارىندا بولدى.
- جاڭا رەنوۆاتسيا باعدارلاماسى بۋردج ءال- اراب تاريحىنداعى كەزەكتى ماڭىزدى كەزەڭدى اشادى، - دەدى ول Gulf News باسىلىمىنا.
جوبانى فرانسۋز ساۋلەتشىسى تريستان وەر باسقارادى.
ايتا كەتەيىك، بۇل باستاما تاياۋ شىعىستاعى گەوساياسي جاعدايدىڭ ليۋكس تۋريزم سەگمەنتىنە اسەرى تالقىلانىپ جاتقان كەزەڭگە تۇسپا-تۇس كەلىپ وتىر.