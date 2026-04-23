دۋبايدا مەترونىڭ «التىن جەلىسى» اشىلادى
استانا. KAZINFORM - دۋباي مەترونىڭ «التىن جەلىسى» جاڭا جوباسىن ىسكە قوسۋ ارقىلى ءوز تاريحىندا قوعامدىق كولىك جۇيەسىن كەڭەيتۋگە دايىندالىپ جاتىر.
قۇرىلىس جوباسىن دۋباي بيلەۋشىسى شەيح مۇحاممەد بين راشيد ءال ماكتۋم جاريالادى. جاڭا 42 شاقىرىمدىق «التىن جەلى» 18 ستانسيانى جانە قازىرگى زامانعى تۋننەلدەر جەلىسىن قامتيدى. بۇل دۋباي مەتروسىنىڭ قولدانىستاعى تۋننەلدەرىنەن ەكى ەسە كوپ.
ول قالانىڭ 15 نەگىزگى ستراتەگيالىق ايماعى ارقىلى وتەتىن بولادى. شامامەن 1,5 ميلليون تۇرعىنعا قىزمەت كورسەتەدى جانە سالىنىپ جاتقان 55 ءىرى جىلجىمايتىن مۇلىك نىسانىمەن كولىك بايلانىسىن جاقسارتادى.
- دۋبايدى الەمدە ءومىر سۇرۋگە ەڭ قولايلى قالاعا اينالدىرۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى جوبالارىمىز جولعا قويىلعان. بولاشاقتاعى ءىس- شارالارىمىز توقتاپ قالمايدى، كەرىسىنشە، جەدەلدەيدى. ءبىزدىڭ جوسپارىمىز - ميلليونداعان ادام ءۇشىن جاقسى بولاشاق قۇرۋ. ءبىز ۋادەمىزدى ورىنداپ كەلەمىز، - دەپ جازدى دۋباي بيلەۋشىسى X الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
جوبانى ىسكە اسىرۋ قۇنى 34 ميلليارد ديرحامعا (9,25 ميلليارد دوللار) باعالانىپ وتىر. قۇرىلىستىڭ اياقتالۋى 2032 -جىلدىڭ 9 -قىركۇيەگىنە جوسپارلانعان. بۇل دۋباي مەتروپوليتەنى اشىلۋىنىڭ 23 جىلدىعىمەن تۇسپا-تۇس كەلەدى.
2040 -جىلعا قاراي كۇندەلىكتى جولاۋشىلار سانى 465 مىڭعا جەتەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. 20 جىلداعى جيىنتىق ەكونوميكالىق كىرىس - 430 پايىزعا دەيىن.
