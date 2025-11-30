دۋبايدا اۆتوجولى بار الىپ ساۋدا ورتالىعى سالىنادى
استانا. KAZINFORM - دۋبايدا ەلەكتروموبيلدەر جۇرۋگە ارنالعان جولدارى بار الىپ Dubai Square Mall كەشەنى سالىنىپ جاتىر. جوبا اياقتالعان كەزدە ول وڭىردەگى ەڭ ءىرى ساۋدا ورتالىعى بولادى، دەپ حابارلايدى Gulf News.
Gulf News اقپاراتىنا سايكەس، كەشەننىڭ جالپى اۋماعى 2,6 ميلليون شارشى مەتردى قۇرايدى، بۇل كولەمىمەن Downtown Dubai اۋدانىنان ءۇش ەسە ۇلكەن. Dubai Square Mall كادىمگى ساۋدا ورتالىعىنان بولەك، «شاڭىراق استىنداعى قالا» بولىپ جوبالانعان. ونىڭ ىشكى جولدارىمەن كەلۋشىلەر ەلەكتروموبيلدەرمەن جۇرە الادى.
مەردىگەر Emaar Properties كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، جوبانىڭ جالپى قۇنى 180 ميلليارد ب ا ءا ديرحامىن قۇرايدى. ساۋدا ورتالىعى Dubai Creek Harbour اۋماعىنداعى تۇرعىن جانە كوممەرتسيالىق ينفراقۇرىلىمدى بىرىكتىرەتىن اۋقىمدى جوبانىڭ ءبىر بولىگى بولادى.
قۇرىلىستا جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندەگى زاماناۋي تسيفرلىق جۇيەلەر مەن جوبالاۋ قۇرالدارى قولدانىلادى. ولار كەلۋشىلەردىڭ بولاشاق قاجەتتىلىكتەرىن الدىن الا بولجاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن دۋبايدا فۋتۋريستىك مەيرامحانانىڭ شەف-پوۆارى جاساندى ينتەللەكت بولاتىنى حابارلانعان ەدى.
سونداي-اق 2026-جىلى قالادا العاشقى اەروتاكسي ىسكە قوسىلماق.