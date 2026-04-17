داۋىل، بۇرشاق: جەتىسۋ وبلىسىندا كۇن كۇرت سۋىتادى
استانا. KAZINFORM - جەتىسۋ وبلىسى بويىنشا «قازگيدرومەت» ر م ك فيليالىنىڭ مالىمەتىنشە، 16-ءساۋىر ساعات 20:00 دەن 17 - ءساۋىر ساعات 20:00 گە دەيىن وڭىردە نايزاعايمەن قاتار جاڭبىر جاۋادى.
وبلىستىڭ شىعىسىندا جانە تاۋلى ايماقتارىندا جاۋىن-شاشىننىڭ مول ءتۇسۋى بولجانۋدا. كەي جەرلەردە بۇرشاق جاۋىپ، ەكپىندى جەل سوعۋى مۇمكىن.
باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ جىلدامدىعى 15- 20 م/س بولادى، ال وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا ەكپىنى 23- 28 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى. الاكول كولدەرى ماڭىندا كۇندىز جەلدىڭ جىلدامدىعى 30 م/س جانە ودان دا جوعارى بولۋى ىقتيمال.
تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى 5-10 گرادۋس جىلى بولادى، الايدا سولتۇستىك جانە تاۋلى وڭىرلەردە 3 گرادۋس ايازدان 2 گرادۋس جىلۋعا دەيىن ۇسىك ءجۇرۋى مۇمكىن. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 10-15 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى، ال سولتۇستىكتە جانە تاۋدا 0- 5 گرادۋس شاماسىندا بولادى.
تالدىقورعاندا بۇلتتى اۋا رايى كۇتىلەدى، كەي ۋاقىتتا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كۇندىز بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن. باتىس جەلى 9-14 م/س، ەكپىنى 15-20 م/س- قا دەيىن جەتەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 7- 9، كۇندىز 10-12 گرادۋس جىلى بولادى.
الدىن الا بولجام بويىنشا، 18-19 ءساۋىر كۇندەرى وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا نايزاعايلى جاڭبىر ساقتالادى. تاۋلى ايماقتاردا تۇندە قار جاۋۋى، ال كۇندىز جاڭبىر مەن قار ارالاس جاۋىن- شاشىن كۇتىلەدى. تۇنگى جانە تاڭەرتەڭگى ۋاقىتتا كەي جەرلەردە تۇمان ءتۇسۋى مۇمكىن.
جەل سولتۇستىك-شىعىس باعىتقا اۋىسىپ، جىلدامدىعى 9-14 م/س بولادى، ەكپىنى 15-20 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى. الاكول ماڭىندا جەلدىڭ ەكپىنى 23-28 م/س- قا جەتەدى.
تۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى 1-6 گرادۋس جىلى بولسا، وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە 1-3 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك جۇرەدى. تاۋلى ايماقتاردا تەمپەراتۋرا 3-8 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى. 18-ءساۋىر كۇنى كۇندىز 8-13 گرادۋس جىلى، ال 19- ساۋىردە 13-18 گرادۋسقا دەيىن جىلىنادى. تاۋلى وڭىرلەردە 3-8 گرادۋس جىلى بولادى.
بۇعان دەيىن اقتوبە وبلىسىنىڭ بىرنەشە اۋدانىندا جاڭبىر، قار جاۋۋى ىقتيمال ەكەنىن جازدىق. توتەنشە جاعدايلار قىزمەتى جەل كۇشەيەتىنىن ايتىپ، ەسكەرتۋ جاسادى.