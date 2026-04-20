پەداگوگتەردى اتتەستاتتاۋ جۇيەسىندە نە وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا پەداگوگتەردى اتتەستاتتاۋ جۇيەسى قايتا قارالىپ، مۇعالىمدەرگە تۇسەتىن ارتىق جۇكتەمە قىسقارتىلادى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ ۆيتسە-ءمينيسترى شىنار اقپاروۆا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە مالىمدەدى.
- قولدانىستاعى اتتەستاتتاۋ تەتىكتەرى پەداگوگتەرگە نەگىزسىز ارتىق جۇكتەمە ءتۇسىرىپ وتىر. اسىرەسە تەستىلەۋگە دايىندىقتىڭ كوپ ۋاقىت الۋى، پورتفوليو قالىپتاستىرۋدىڭ كۇردەلىلىگى جانە اۆتورلىق ماتەريالداردىڭ پراكتيكالىق ماڭىزىنا قاتىستى سۇراقتار مۇعالىمنىڭ نەگىزگى مىندەتىنە - ءبىلىم ساپاسىنا كوڭىل بولۋىنە كەدەرگى كەلتىرەدى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
وسىعان بايلانىستى اتتەستاتتاۋ جۇيەسى وڭتايلاندىرىلىپ، ارتىق تالاپتار قىسقارتىلادى.
- ەندى پەداگوگتىڭ كاسىبي دەڭگەيى تەست ناتيجەسىمەن ەمەس، ونىڭ كۇندەلىكتى جۇمىسى مەن ءبىلىم بەرۋ ساپاسىنا قوسقان ناقتى ۇلەسى ارقىلى باعالانادى، - دەپ ناقتىلادى ول.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ مالىمەتىنشە، وزگەرىستەردىڭ ءبىرى - پەداگوگتەر ءۇشىن مىندەتتى پاندىك تەستىلەۋدىڭ الىنىپ تاستالۋى.
- بۇل تالاپ تەك پەداگوگيكالىق قىزمەتكە جاڭادان كەلگەن ماماندارعا، جۇمىسىن قايتا باستاعان مۇعالىمدەرگە، سونداي-اق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ باسشىلارى مەن ادىسكەرلەرىنە قاتىستى ساقتالادى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار پەداگوگ كادرلاردى دايارلاۋ جۇيەسىندە دە وزگەرىستەر بار.
- جوعارى وقۋ ورىندارىنا قابىلداۋدا تەست ناتيجەلەرىمەن قاتار ارنايى ەمتيحانداردى قامتيتىن ارالاس باعالاۋ مودەلىنە كوشۋ كوزدەلىپ وتىر. بۇدان بولەك، پەداگوگيكالىق ماماندىقتارعا قويىلاتىن تالاپتار كۇشەيتىلىپ، شەكتى بالل 75-كە دەيىن كوتەرىلدى، - دەپ تولىقتىردى ۆيتسە-مينيستر.
بۇدان وزگە، اتتەستاتتاۋ تالاپتارى دا جەڭىلدەتىلدى.
- ەندى ەسسە جازۋ، عىلىمي ماقالا جاريالاۋ جانە اۆتورلىق باعدارلامالار ازىرلەۋ مىندەتتى ەمەس. بۇل مۇعالىم ەڭبەگىن قاعازباستىلىقتان ارىلتىپ، ناقتى ناتيجەگە باعىتتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ول.
تاعى ءبىر ماڭىزدى وزگەرىس - اتتەستاتتاۋ پروتسەسىن تولىق سيفرلاندىرۋ.
- بارلىق ءراسىم «ۇستاز» پلاتفورماسى ارقىلى جۇرگىزىلەدى. بۇل قۇجات اينالىمىن قىسقارتىپ، پروتسەستىڭ اشىقتىعى مەن قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرادى، - دەپ اتاپ ءوتتى شىنار اقپاروۆا.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاڭا جۇيە پەداگوگتىڭ كاسىبي ەركىندىگىن ارتتىرىپ، ونىڭ شىعارماشىلىق جانە ادىستەمەلىك الەۋەتىن تولىق ىسكە اسىرۋعا جاعداي جاسايدى.
سونىمەن قاتار قولدانىستاعى تارتىپكە سايكەس، بەلگىلەنگەن تالاپتاردى ورىنداعان پەداگوگتەرگە ءتيىستى بىلىكتىلىك ساناتى بويىنشا قوسىمشا اقى جاڭا وقۋ جىلىنىڭ باسىنان باستاپ تولەنەدى.
- ال العاشقى تەستىلەۋدە شەكتى دەڭگەيگە جەتە الماعان پەداگوگتەرگە قايتا تاپسىرۋ مۇمكىندىگى بەرىلەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ۆيتسە-مينيستر.
جاڭارتىلعان اتتەستاتتاۋ مودەلى پيلوتتىق رەجيمدە ەنگىزىلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا ءتيىستى قۇجات جوباسى كەلىسۋ ساتىسىندا. الداعى ۋاقىتتا پەداگوگتەرگە كەڭ كولەمدە ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى.
بۇعان دەيىن وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى پەداگوگتەردى اتتەستاتتاۋ جۇيەسىنە وزگەرىستەر ەنگىزىلەتىنىن حابارلاعان ەدى.