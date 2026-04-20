پەداگوگ قىزمەتىن باعالاۋ جۇيەسى جاڭارادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا پەداگوگتەردى اتتەستاتتاۋدىڭ جاڭا مودەلى پيلوتتىق رەجيمدە ەنگىزىلە باستايدى. بۇل تۋرالى ق ر وقۋ-اعارتۋ ۆيتسە-ءمينيسترى شىنار اقپاروۆا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگىدە مالىمدەدى.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، جاڭارتىلعان ءتاسىل مۇعالىمنىڭ جۇمىسىن تەك اكادەميالىق كورسەتكىشتەرمەن عانا ەمەس، ەڭ الدىمەن وقۋشىنىڭ تۇلعالىق دامۋىنا قوسقان ناقتى ۇلەسى ارقىلى باعالاۋدى كوزدەيدى.
- پەداگوگ-مودەراتور ساناتىنا قويىلاتىن تالاپتار قايتا قارالادى. بۇرىن جىل سايىن 5 اشىق ساباق وتكىزۋ كوزدەلسە، ەندى اتتەستاتتاۋ كەزەڭى ىشىندە 4 ساباق وتكىزۋ جەتكىلىكتى. سونىمەن قاتار بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ كۋرستارىنىڭ كولەمى 72 ساعاتتان 36 ساعاتقا دەيىن قىسقارتىلادى، - دەدى شىنار اقپاروۆا.
ونىڭ سوزىنشە، پەداگوگتىڭ مەكتەپ ىشىندەگى جوبالار مەن شىعارماشىلىق توپتارعا قاتىسۋى، سونداي-اق سىنىپ ساعاتتارى مەن سىنىپتان تىس ءىس-شارالار وتكىزۋى دە ەسكەرىلەتىن بولادى.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ مالىمەتىنشە، پەداگوگ-ساراپشى، پەداگوگ-زەرتتەۋشى جانە پەداگوگ-شەبەر ساناتتارىنا دا وسىعان ۇقساس وزگەرىستەر ەنگىزىلەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا پيلوتتىق كەزەڭگە ارنالعان بۇيرىق جوباسى ازىرلەنىپ، كەلىسۋ ساتىسىندا. الداعى ۋاقىتتا بارلىق مۇددەلى تاراپقا ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى.
- وتپەلى كەزەڭدە پەداگوگتەردىڭ قۇقىعى تولىق ساقتالادى. اتتەستاتتاۋ تەك قوسىمشا قارجىلىق ىنتالاندىرۋ قۇرالى ەمەس، ەڭ الدىمەن پەداگوگ قىزمەتىنىڭ ساپاسىن ءادىل باعالاۋ تەتىگى رەتىندە قاراستىرىلادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆيتسە-مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاڭا جۇيە پەداگوگتىڭ نەگىزگى قىزمەتىنە كەدەرگى كەلتىرمەي، كەرىسىنشە ونى قولداۋعا باعىتتالادى.
- ياعني پەداگوگتىڭ ۋاقىتى ارتىق ەسەپتىلىككە ەمەس، وقۋشىمەن جۇمىس ىستەۋگە جۇمسالۋى ءتيىس، - دەدى شىنار اقپاروۆا.
بۇعان دەيىن وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى پەداگوگتەردى اتتەستاتتاۋ جۇيەسىنە ءبىرقاتار وزگەرىس ەنگىزىلەتىنىن حابارلاعان ەدى.