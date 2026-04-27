دارۋمەننىڭ دە زيانى بار: دارىگەر ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - ءىش اۋىرىپ، ديارەيا باستالسا، كوپ ادام بىردەن «ۋلانىپ قالدىم» دەپ ويلايدى. الايدا گاستروەنتەرولوگ كريستين ليدىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي بەلگىلەردىڭ سەبەبى كەيدە مۇلدە باسقا بولۋى مۇمكىن، - دەپ حابارلايدى Daily Mirror.
دارىگەردىڭ سوزىنشە، كەيبىر دارۋمەندەر مەن تاعامدىق قوسپالار اسقازاننىڭ شىرىشتى قاباتىن تىتىركەندىرىپ، جايسىزدىق تۋدىرۋى ىقتيمال. اسىرەسە قۇرامىندا تەمىر، س دارۋمەنى جانە كالتسي بار پرەپاراتتاردى قابىلداعاندا اباي بولعان ءجون. ولار ادامدا اسقازان-ىشەك جولى اۋرۋلارى بولماسا دا، جۇرەك اينۋ، ءىش ءوتۋ جانە ءىشتىڭ اۋىرۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن.
كريستين لي مۇنداي جاعىمسىز اسەر كوبىنە دارۋمەندەر اش قارىنعا ىشىلگەن كەزدە بايقالاتىنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، دارۋمەندەردى تاماقپەن بىرگە قابىلداۋ اعزاعا جاقسى سىڭۋىنە كومەكتەسىپ، اسقازاننىڭ تىتىركەنۋ قاۋپىن ازايتادى.
سونداي-اق، دارىگەر دارۋمەندەردى مولشەردەن تىس ىشپەۋگە جانە مۇمكىندىگىنشە پايدالى زاتتاردى كۇندەلىكتى تاعامنان الۋعا كەڭەس بەردى.