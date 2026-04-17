ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:57, 17 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    د. ترامپ: يران ا ق ش- قا ۋران بەرۋگە كەلىستى

    استانا. قازاقپارات- يران ا ق ش- قا بايىتىلعان ۋران قورىن بەرۋگە كەلىستى. بۇل تۋرالى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ مالىمدەدى. الايدا يران بۇعان قاتىستى ازىرگە رەسمي مالىمدەمە جاساعان جوق.

    Трамп объяснил публикацию изображения в образе, похожем на Иисуса
    Фото: Anadolu

     The Washington Post باسىلىمىنىڭ دەرەگىنە سۇيەنسەك، اق ءۇي اكىمشىلىگى «ۋراننىڭ مول قورى امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر توندىرەدى» دەگەن پىكىردە. ويتكەنى ول يادرولىق قارۋ جاساۋ ءۇشىن پايدالانىلۋى مۇمكىن. ال رەسمي دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، قازىر يران اۋماعىندا 441 كەلىگە جۋىق بايىتىلعان ۋران بار.

     ترامپ وق اتپاۋ تۋرالى شەشىمدى قابىلداماس بۇرىن يران اۋماعىنا باسىپ كىرىپ، راديواكتيۆتى قۇرىلعىلاردى يراننىڭ كەلىسىمىنسىز الىپ شىعۋ ءۇشىن وتە قاۋىپتى ءارى كۇردەلى رەيد جوسپارىن ازىرلەۋدى تالاپ ەتكەن.

    Бақытжол Кәкеш
