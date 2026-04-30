د. ترامپ: امىرلىك OPEC- تەن شىقسا، مۇناي ارزاندايدى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ OPEC قۇرامىنان شىعۋ تۋرالى شەشىمىن قولدادى.
اق ءۇي باسشىسى: «بۇل الەمدە اسپانداپ بارا جاتقان مۇناي مەن جانارماي باعاسىنىڭ ارزانداۋىنا اسەر ەتەدى»، - دەيدى.
دونالد ترامپ، ا ق ش پرەزيدەنتى:
- مەن شەيح موحاممەد بين زايد ءال ناحاياندى جاقسى تانيمىن. ول كەمەڭگەر كوشباسشى. ارينە ول ءوز جولىمەن ءجۇرۋدى قالايدى. ول دۇرىس شەشىم قابىلدادى. ەندى مۇناي مەن جانارماي باعاسى ارزاندايدى. ال وپەك- ءتىڭ ءوز ىشىندە الاۋىزدىق بار ءتارىزدى.
بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى 1- مامىردان باستاپ وپەك جانە وپەك+ قۇرامىنان شىعادى. ۇيىم اياسىندا كۇنىنە 3 ميلليون باررەل قارا التىن ءوندىرىپ كەلگەن امىرلىك كومپانيالارى الداعى ۋاقىتتا كورسەتكىشتى 5 ميلليونعا جەتكىزۋى مۇمكىن. الەمدىك نارىقتا ۇسىنىستىڭ ارتۋى مۇناي باعاسىن قۇلدىراتادى، دەيدى ساراپشىلار.
دەگەنمەن بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى وپەك-تەن شىققاننان كەيىن مۇناي ءوندىرىسىن ارتتىرمايتىنىن ايتتى. بۇل تۋرالى ەلدىڭ ەنەرگەتيكا جانە ينفراقۇرىلىم ءمينيسترى مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، وپەك- تەن شىعۋ شەشىمى تەك ساياسي سەبەپپەن بايلانىستى، ونىڭ مۇناي ءوندىرۋ قارقىنىن ۇلعايتۋعا ەش قاتىسى جوق. امىرلىك الەم نارىعىنداعى سۇرانىس پەن ۇسىنىس اراقاتىناسىن قاتاڭ ساقتايدى.
24.kz