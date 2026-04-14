ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:28, 14 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    ءيت اسىراعاندار سالىق تولەۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ءيت اسىراۋعا سالىق ەنگىزۋ مۇقيات تالداۋ مەن تالقىلاۋدى قاجەت ەتەدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى ازامات ءامرين ءمالىم ەتتى.

    ايتا كەتەيىك، جاقىندا ءماجىلىس دەپۋتاتى ماگەررام ماگەرراموۆ ءبىرقاتار ەۋروپالىق ەلدى مىسالعا كەلتىرىپ، قازاقستاندا ءيت اسىراۋعا سالىق ەنگىزۋدى ۇسىندى.

    — كەز كەلگەن ۇسىنىس، ياعني قانداي دا ءبىر جاڭا سالىقتى ەنگىزۋ - تەرەڭ تالداۋدى قاجەت ەتەدى. ەڭ الدىمەن، بۇل جونىندە تالقىلاۋ كەرەك. ەكىنشىدەن، بۇل سالىقتىڭ ماقساتى - يتتەردى باعۋ نەمەسە بۇرالقى يتتەر سانىن ازايتۋ. ءبىراق، بۇل جاعدايدا سالىقتى ەنگىزۋ - كەرىسىنشە، ءيت اسىراماۋ تەتىگىن ىنتالاندىراتىن سياقتى. سەبەبى ول ءۇشىن سالىق تولەۋ كەرەك بولادى. سوندىقتان بۇل جەردە كوپتەگەن سۇراق بار، ياعني جان-جاقتى پىسىقتاۋ كەرەك، - دەدى ا. ءامرين.

    ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل باستاما جاڭا سالىق ساياساتىنا قايشى كەلەدى.

    - جاڭا سالىق كودەكسى اياسىندا، سالىق تۇرلەرىن ازايتۋ مىندەتى تۇردى. بۇل تۇرعىدا سالىقتار مەن الىمدار سانىن 30 پايىزعا قىسقارتقانىمىزدى بىلەسىزدەر. وسى جاعدايدا جاڭا سالىقتى قوسۋ دۇرىس بولمايتىن شىعار»، - دەدى ۆيتسە- مينيستر.

    ەسكە سالساق، جاقىندا پارلامەنت ءماجىلىسى يتتەر مەن مىسىقتاردى مىندەتتى چيپتەۋ نورماسىن ەنگىزەتىن زاڭ قابىلدادى.

    Күнсұлтан Отарбай
