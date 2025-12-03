ءىرى قالالاردىڭ اكىمدىكتەرىنە جاڭا قۇزىرەت بەرىلمەك
استانا. KAZINFORM - استانا مەن الماتى جانە باسقا دا قالالاردىڭ اكىمدىكتەرىنە پوليتسەيلەرگە ءتان وكىلەتتىك بەرىلەدى. بۇل نورمالار بۇگىن ماجىلىستە قابىلدانعان «قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى تۋرالى» زاڭى مەن ىلەسپە قۇجاتتاردا قامتىلعان.
- وبلىستاردىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ، استانانىڭ، اۋدانداردىڭ، وبلىستىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارىنا قالالار مەن ەلدى مەكەندەردىڭ اۋماقتارىن اباتتاندىرۋ قاعيدالارىن بۇزعانى، سونداي-اق ينفراقۇرىلىم وبەكتىلەرىن قيراتقانى، قالالار مەن ەلدى مەكەندەردىڭ جاسىل جەلەكتەرىن جويعانى جانە بۇلدىرگەنى ءۇشىن اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى ىستەردى قاراۋ قۇقىعى بەرىلەدى، - دەدى دەپۋتات ماگەررام ماگەرراموۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇعان دەيىن مۇنداي زاڭ بۇزۋ دەرەكتەرى ءۇشىن جاۋاپقا تارتۋعا تەك ىشكى ىستەر ورگاندارى مەن اۋداندىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ، كەنتتەردىڭ، اۋىلداردىڭ، اۋىلدىق وكرۋگتەردىڭ اكىمدەرى عانا قۇقىلى بولدى. ەندى جاڭا نورما بويىنشا وسىندا قۇزىرەت ءىرى قالالاردىڭ اكىمدىكتەرىنە دە بەرىلمەك.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا «قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى تۋرالى» زاڭى مەن ىلەسپە قۇجاتتار ەكىنشى وقىلىمدا قارالىپ، قابىلداندى.