ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:30, 03 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ءىرى قالالاردىڭ اكىمدىكتەرىنە جاڭا قۇزىرەت بەرىلمەك

    استانا. KAZINFORM - استانا مەن الماتى جانە باسقا دا قالالاردىڭ اكىمدىكتەرىنە پوليتسەيلەرگە ءتان وكىلەتتىك بەرىلەدى. بۇل نورمالار بۇگىن ماجىلىستە قابىلدانعان «قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى تۋرالى» زاڭى مەن ىلەسپە قۇجاتتاردا قامتىلعان.

    Елімізде бизнеске әкімшілік жүктеме азайып келеді
    Фото: Ұлттық экономика министрлігінен

    - وبلىستاردىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ، استانانىڭ، اۋدانداردىڭ، وبلىستىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارىنا قالالار مەن ەلدى مەكەندەردىڭ اۋماقتارىن اباتتاندىرۋ قاعيدالارىن بۇزعانى، سونداي-اق ينفراقۇرىلىم وبەكتىلەرىن قيراتقانى، قالالار مەن ەلدى مەكەندەردىڭ جاسىل جەلەكتەرىن جويعانى جانە بۇلدىرگەنى ءۇشىن اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى ىستەردى قاراۋ قۇقىعى بەرىلەدى، - دەدى دەپۋتات ماگەررام ماگەرراموۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.

    ونىڭ ايتۋىنشا، بۇعان دەيىن مۇنداي زاڭ بۇزۋ دەرەكتەرى ءۇشىن جاۋاپقا تارتۋعا تەك ىشكى ىستەر ورگاندارى مەن اۋداندىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ، كەنتتەردىڭ، اۋىلداردىڭ، اۋىلدىق وكرۋگتەردىڭ اكىمدەرى عانا قۇقىلى بولدى. ەندى جاڭا نورما بويىنشا وسىندا قۇزىرەت ءىرى قالالاردىڭ اكىمدىكتەرىنە دە بەرىلمەك.

    بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا «قۇقىق بۇزۋشىلىق پروفيلاكتيكاسى تۋرالى» زاڭى مەن ىلەسپە قۇجاتتار ەكىنشى وقىلىمدا قارالىپ، قابىلداندى.

    تەگ:
    زاڭ جانە قۇقىق
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار