ءتىس دارىگەرى جاسىرىن ءتىس جەگى بەلگىلەرىن اتادى
استانا. KAZINFORM - ءتىس جەگى ادەتتە قارا داقتارمەن جانە اۋىرسىنۋمەن بايلانىستىرىلادى. الايدا ونىڭ جاسىرىن ءتۇرى سىرتتاي ساۋ كورىنەتىن ءتىستىڭ ىشىندە دامىپ، ۇزاق ۋاقىت بەلگى بەرمەۋى مۇمكىن. بۇل جاعداي اۋرۋدى دەر كەزىندە انىقتاۋدى قيىنداتادى، دەپ حابارلايدى avif.ru.
مامان ءتورت نەگىزگى بەلگىگە نازار اۋدارۋدى ۇسىنادى. ءبىرىنشىسى - شايناۋ كەزىندە پايدا بولاتىن جايسىزدىق. بۇل ءتىس تىندەرىنىڭ السىرەگەنىن جانە زاقىمدانۋ تەرەڭدەگەنىن كورسەتۋى مۇمكىن.
ەكىنشى بەلگى - قىسقا مەرزىمدى سەزىمتالدىق. اسىرەسە ىستىق، سۋىق نەمەسە ءتاتتى تاعامعا رەاكتسيا بايقالسا، بۇل دەنتين قاباتىنىڭ زاقىمدانعانىن بىلدىرەدى.
ءۇشىنشىسى - قىزىل يەكتىڭ قابىنۋى. ەگەر كاريەس ءتىس تۇبىنە جاقىن نەمەسە قىزىل يەك استىندا دامىسا، جۇمساق تىندەر ۇنەمى تىتىركەنىپ، قابىنۋ پايدا بولادى.
ءتورتىنشى بەلگى - ەمال ءتۇسىنىڭ وزگەرۋى. اقشىل داقتار باستاپقى دەمينەراليزاتسيانى بىلدىرسە، قارايۋى ءتىس قۇرىلىمىنىڭ بۇزىلعانىن كورسەتەدى.
سونىمەن قاتار، جاعىمسىز ءيىس، تاعامنىڭ ءتىس اراسىندا ءجيى تۇرىپ قالۋى نەمەسە پلومبانىڭ ءتۇسىپ قالۋى دا جاسىرىن كاريەسكە يشارا ەتۋى مۇمكىن.
دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي بەلگىلەردىڭ كەم دەگەندە ءبىرى بايقالسا، تەكسەرۋدەن وتكەن دۇرىس. زاماناۋي ستوماتولوگيادا جاسىرىن كاريەستى ەرتە انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن رەنتگەن، لازەرلىك دياگنوستيكا جانە باسقا دا ادىستەر بار. ۋاقىتىندا انىقتالعان اۋرۋدى اسقىندىرماي ەمدەۋگە بولادى.