ءتورت مەملەكەتتىڭ ەلشىسى پرەزيدەنتكە سەنىم گراموتالارىن تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا ءتورت مەملەكەتتىڭ توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسىنىڭ قازاقستان پرەزيدەنتىنە سەنىم گراموتالارىن تاپسىرۋ ءراسىمى ءوتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سەنىم گراموتالارىن: كۋۆەيت مەملەكەتىنىڭ ەلشىسى ادەل احمەد سۋلايمان ءال گۋنايمان، موڭعوليا ەلشىسى گۋنااجاۆىن باتجارگال، موناكو كنيازدىگىنىڭ ەلشىسى ميرەي مارتيني، ەل-سالۆادور رەسپۋبليكاسىنىڭ ەلشىسى يۋريي پاۆەل سانتاكرۋس پەردەمو تاپسىردى.
مەملەكەت باسشىسى ديپلوماتتاردى قازاقستانداعى ميسسيالارىنىڭ رەسمي تۇردە باستالۋىمەن قۇتتىقتاپ، ولاردىڭ ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوساتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى پرەزيدەنت ەلىمىزدە اۋقىمدى رەفورمالار ىسكە اسىرىلىپ جاتقانىنا توقتالدى.
- 15-ناۋرىزدا جاڭا، مازمۇنى جاعىنان پروگرەسسيۆتى كونستيتۋتسيا قابىلداۋ بويىنشا رەفەرەندۋم ءوتتى. ءبىز «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىنا نەگىزدەلگەن ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرىپ جاتىرمىز. ءبىلىم، يننوۆاتسيا جانە جاساندى ينتەللەكتىنى ورىستەتۋدى ماقسات ەتكەن مەملەكەت بولۋدى كوزدەيمىز. بيىل ەلىمىزدە تسيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالاندى. وسى اسا ماڭىزدى سالادا جەتىستىككە جەتۋ ءۇشىن بارلىق جاعدايدى جاسايمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم- جومارت توقايەۆ قازاقستان بارلىق ەلدەرمەن كونسترۋكتيۆتى ءارى ءوزارا ءتيىمدى قارىم-قاتىناس ورناتۋعا باعىتتالعان بەيبىت جانە تەڭگەرىمدى سىرتقى ساياسات جۇرگىزەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستاندا ەلدەرىڭىزدىڭ مۇددەسىنە ساي كەلەتىن مۇمكىندىك مول ەكەنىنە سەنىمدىمىن. كەلەسى اپتانىڭ جۇمىس كەستەسى وتە تىعىز بولماق. موڭعوليا پرەزيدەنتى ساپارمەن كەلەدى. استانادا بۇۇ اياسىندا وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميت ۇيىمداستىرىلادى. سونداي-اق حالىقارالىق ارالدى قۇتقارۋ قورىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىن وتكىزەمىز. ەلىمىزدەگى ۋاقيعالاردى مۇقيات سارالاپ، ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا ايرىقشا ۇلەس قوساسىزدار دەپ ۇمىتتەنەمىن. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - اشىق نارىقتىق ەكونوميكانى دامىتۋ. شەتەلدەن ينۆەستيتسيا كەلۋىنە مۇددەلىمىز. قازاقستان باستى حالىقارالىق قارجى ينستيتۋتتارىمەن جانە ۇيىمدارمەن تىعىز بايلانىس ورناتقان، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ءىس-شارا سوڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلشىلەرگە تابىس تىلەپ، ولاردىڭ مەملەكەتتەر باسشىلارىنا ىزگى سالەمىن جولدادى.
وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ مۇحاممەد بەن زايد ءال ناحايانعا حات جولداعان بولاتىن.