    ءساۋىردىڭ اياعىندا اۋا رايى قانداي بولادى؟

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 28، 29، 30-ساۋىرگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    ەلدىڭ باسىم بولىگىندە اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى: جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كەي جەرلەردە بۇرشاق جاۋىپ، جەل تۇرۋى مۇمكىن. جاۋىن-شاشىنسىز اشىق اۋا رايى سولتۇستىك، ورتالىق وبلىستاردا بايقالادى. مۇنداي اۋا رايى وڭتۇستىكتە 28-29-ساۋىردە، شىعىستا 29-30-ساۋىردە بولجانىپ وتىر. ەلدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل سوعادى.

    تۇنگى، تاڭعى ۋاقىتتا رەسپۋبليكا بويىنشا تۇمان تۇسەدى.

    باتىستا، سولتۇستىك-باتىستا، سولتۇستىكتە، شىعىستا، سونداي-اق، 28-29-ساۋىردە ەلدىڭ ورتالىعىندا تۇنگى ۋاقىتتا 3 گرادۋسقا دەيىن ۇسىك جۇرەدى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ جوعارىلايدى:

    باتىستا 15+20+ گرادۋسقا دەيىن،

    سولتۇستىك-باتىستا 17+25+ گرادۋسقا دەيىن،

    سولتۇستىكتە 21+26+ گرادۋسقا دەيىن،

    ورتالىقتا 21+30+ گرادۋسقا دەيىن،

    شىعىستا 19+27+ گرادۋسقا دەيىن،

    وڭتۇستىكتە 25+34+ گرادۋسقا دەيىن،

    وڭتۇستىك-شىعىستا 22+27+ گرادۋسقا دەيىن.

