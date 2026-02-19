ءۇرجاردىڭ 7 اۋىلىندا مەدپۋنكت اشىلدى
استانا. قازاقپارات - ءۇرجاردا جەتى بىردەي اۋىلدا جاڭا مەديتسينالىق نىسان اشىلدى. شالعايداعى تۇرعىندار ءۇشىن دارىگەردىڭ قاسىندا بولعانى ابزال، ارينە. بۇرىن ەم الۋ ءۇشىن اۋدان ورتالىعىنا سابىلاتىن ەدى حالىق. ەندى جاڭا نىساندار سىڭعىرلاپ تۇر.
زاماناۋي تالاپتارعا ساي، قاجەتتى قۇرال-جابدىقتارمەن تۇگەل قامتىلعان. ماقسات ازىمبايەۆ - ەر قابانباي اۋىلىنىڭ بايىرعى تۇرعىنى. دەنساۋلىعىنا بايلانىستى اۋىلداعى مەديتسينالىق پۋنكتكە جۇگىنگەن. ايتۋىنشا، ەلدى مەكەندە بۇعان دەيىن مۇنداي زاماناۋي مەديتسينالىق نىسان بولماپتى.
مەديتسينالىق - سانيتارلىق كومەك كورسەتۋ ورتالىقتارى «اۋىلدا دەنساۋلىق ساقتاۋدى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا اشىلدى. جاڭا نىسانداردىڭ بارلىعى زاماناۋي تالاپتارعا ساي سالىنعان.
فاريزات ابدراحمانوۆا، دارىگەر:
- بۇل مەكەمەدە جاڭا تەحنولوگيالارمەن بارىمەن قامتاماسىز ەتىلگەندىكتەن ناۋقاستار بارلىق زەرتتەۋلەر مەن ەم-دومداردى وسى جەردەن الا الادى. ەگەردە بەلگىلى ءبىر سالانىڭ مامانىنان كەڭەس كەرەك بولىپ جاتسا، سول جاعدايدا عانا اۋدانعا قاراي قاتىنايدى. ال جوعارعى ەگىنسۋ اۋىلىنداعى مەديتسينالىق امبۋلاتوريا مىڭنان استام ادامعا قىزمەت كورسەتەدى.
جاڭا نىساندا قازىر ون ادام جۇمىس ىستەيدى. ساپالى مەديتسيتسنالىق كومەك كورسەتۋ ءۇشىن اۋىلداعى امبۋلاتورياعا ءتۇرلى اپپاراتتار قويىلعان. ايتا كەتەيىك، وسى سەكىلدى مەديتسيتسنالىق نىساندار ءۇرجار اۋدانىنا قاراستى 7 اۋىلدا قولدانىسقا بەرىلدى.
ءزاۋلىم زۇرمان قىزى، جوعارعى ەگىنسۋ اۋىلدىق دارىگەرلىك امبۋلاتورياسىنىڭ اعا دارىگەرى:
- بالالارعا جانە ۇلكەندەرگە قابىلداۋ جۇرگىزىلەدى. ەكپە جۇرگىزىلىپ، كۇندەلىكتى ەم شارالار جاسالادى. بولنيتسادا جاقسى اپپاراتتارمەن قامتاماسىز ەتىلگەن. ونىڭ ىشىندە ماگنيتتەراپيا اپپاراتتارى، ۋلترادىبىستىق زەرتتەۋ جانە ەلەكتروتەراپيا اپپاراتتارى پورتاتيۆتى ەلەكتروكورديوگراف بار.
سوڭعى ءۇش جىلدا اباي وبلىسىنىڭ اۋىلدىق ەلدى مەكەندەرىندە 70 كە جۋىق مەديتسينالىق نىسان سالىندى. ولاردىڭ قاتارىندا فەلدشەرلىك- اكۋشەرلىك پۋنكتتەر، مەديتسينالىق پۋنكتتەر، دارىگەرلىك امبۋلاتوريالار مەن اۋداندىق اۋرۋحانالار بار. بۇگىندە نىسانداردىڭ باسىم بولىگى پايدالانۋعا بەرىلدى.
24.kz