Comic Con Astana فەستيۆالىنە شەتەلدىك تۋريستەر كەلىپ جاتىر

استانا. قازاقپارات - 25-28-شىلدە كۇندەرى ەلوردادا III حالىقارالىق Comic Con Astana فەستيۆالى وتەدى. بۇل - كوميكستەر، كينەماتوگرافيا، ۆيدەو ويىندار، انيمە جانە گيك-مادەنيەتتىڭ وزگە دە باعىتتارىنا ارنالعان حالىقارالىق فەستيۆال.

«فەستيۆال ەلوردادا 2019 -جىلى العاش رەت وتكەن ەدى. ودان كەيىن 2023 -جىلى جانە بۇگىن ءۇشىنشى رەت ۇيىمداستىرىلىپ وتىر. فەستيۆالدىڭ ماقساتى - استانانى الەمگە تانىمال ەتۋ، تۋريزم سالاسىن دامىتۋ. بىلتىر ءبىز 50 مىڭنان استام ادامدى قابىلداعان ەدىك. بۇگىن 45 مىڭنان استام بيلەت ساتىلدى. جەتى جاسقا دەيىنگى بالالار تەگىن كىرەدى، وسىلايشا شامامەن 100 مىڭعا جۋىق ادام بولادى دەپ جوسپارلاپ وتىرمىز. مۇنداي فەستيۆال الەمدە اۋقىمدى تۇردە وتە بەرمەيدى. سوندىقتان الىس-جاقىن شەت ەلدەردەن دە 3-5 مىڭ قوناق كەلدى. ارينە، وزىمىگە شەكارالاس ەلدەردەن كوبىرەك كەلەدى. فەستيۆال نەگىزىنەن دەمەۋشىلەر ەسەبىنەن جۇرگىزىلەدى، اكىمدىك ءوز كەزەگىندە ءىس-شارانىڭ قاۋىپسىز وتۋىنە اتسالىسادى»، - دەيدى استانا قالاسى ينۆەستيتسيالار جانە كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ماقسات جاڭاباي.

فەستيۆال شوۋ باعدارلاماسىنىڭ ءداستۇرلى ەلەمەنتى - جۇلدە قورى 12000000 تەڭگەنى قۇرايتىن حالىقارالىق كوسپلەي بايقاۋى بولماق.

وعان قاتىسۋعا 14 ەلدىڭ كوسپلەيشىلەرى ءوتىنىش ءبىلدىردى: قازاقستان، قىرعىزستان، وزبەكستان، ازەربايجان، بەلارۋس، رەسەي، ب ا ءا، قىتاي، گۇرجىستان، چەرنوگوريا، ۇلى بريتانيا، ارمەنيا، كيپر جانە تايلاند.

كوسپلەي بايقاۋىندا قازىلار القاسى قۇرامىندا دانيادان كەلگەن دارىندى كوسپلەيشى جانە كوستيۋم شەبەرى Trine، حالىقارالىق چەمپيوناتتاردىڭ بىرنەشە دۇركىن جەڭىمپازى، فرانسيادان كەلگەن كوسپلەيشى Cinderys سونىمەن قاتار سالادا 8 جىلدىق تاجىريبەسى بار كوسپلەيشى، Comic Con Astana 2023 كوسپلەي بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازى Keller بار.

فەستيۆالدىڭ باستى حەدلاينەرلەرىنىڭ ءبىرى - «گاننيبال» سەريالىمەن، سونداي-اق «دوكتور سترەنج»، «كازينو رويال»، Rogue One: A Star Wars Story ،Indiana Jones and the Dial of Destiny فيلمدەرىمەن تانىمال دات اكتەرى مادس ميككەلسەن بولماق.

ارنايى قوناقتار - ۆيدەوبلوگەر Chuck Review ،Anastasiz جانە يان توپلەس، دۋبلياج اكتەرلەرى ۆسيەۆولود كۋزنەتسوۆ، پەتر گلانتس، يسلام گاندجايەۆ، ەگور ۆاسيليەۆ، سۋرەتشى- يلليۋستراتور Djuney9.

سونداي-اق، ت م د ەلدەرىنە تانىمال «سلوۆو پاتسانا. كروۆ نا اسفالتە» سەريالىندا باستى رولدەردىڭ ءبىرىن سومداعان اكتەر رۋزيل مينەكايەۆ كونۆەنتكە قاتىسادى.

فەستيۆالگە دورامالاردى، سونداي-اق كورەي فيلمدەرىن اۋدارۋعا جانە دۋبلياج جاساۋعا ماماندانعان تانىمال SoftBox ستۋدياسىنىڭ نەگىزىن سالۋشى «حانزادا ليمون مەن اكونيا» ەسىمىمەن تانىلعان يۋري جانە ارۋنا كيم قاتىسادى.

تاعى ءبىر تانىمال قوناق - «ۆنۋتري لاپەنكو» سەريالى ارقىلى كوپتەگەن كورەرمەنگە تانىس اكتەر جانە ۆيدەوبلوگەر، سونداي-اق «ناستوياشي گەروي» كوميكسى بويىنشا تۇسىرىلگەن فيلمنىڭ باستى كەيىپكەرى انتون لاپەنكو.

سۋرەتشى، پروديۋسەر، survival horror جانە ۆيزۋال حوررور جانرىنداعى «زايچيك» كومپيۋتەر ويىنىنىڭ اۆتورى Saikono Joker، «ۆەدماك» جانكۇيەرلەرى ءۇشىن Maul Cosplay اتىمەن تانىمال گەرمانيادان كەلگەن اتاقتى گەرالت كوسپلەيشىسى بەن شامنىڭ قاتىسۋى دا توسىنسىي بولادى.

JKS Entertainment پروديۋسەرلىك كومپانياسىنىڭ بلوگەرلەرى (حوما، الينا، اداليات، ايدا جانە راحات)، اكتەر اسەل ساعاتوۆا، سانجار ءمادي، گۇلنار سىلبايەۆا جانە دينا تاسبولاتوۆا بارلىق سۇراقتارعا جاۋاپ بەرەدى جانە قوناقتارعا قولتاڭبا-سەسسيا وتكىزەدى.

سونداي-اق قازاقستاندىق قوناقتاردىڭ اراسىندا رەجيسسەر ايسۇلتان سەيىتوۆ بار.

ءىس-شارادا «پريگوۆور» فيلم اۆتورلارىنىڭ جاڭا Jurek جوباسىنىڭ تۇساۋكەسەرى جوسپارلانعان. تانىمال 3D Cinematic ءارتىس جانە كونتەنت-كرەاتور فەوكتيست الەكسەيەۆ (Design by FEO) ءوزىنىڭ جاڭا Bulletproof انيماتسيالىق مۋلتسەريالىن ۇسىنادى.

Comic Con Astana فەستيۆالىندە ءSاlem Entertainment مەديا-كومپانياسى ەكسكليۋزيۆ تۇردە Offside ،«4 گرادۋس»، «QARGA 2»، «تىرنا»، «نيانيا 2»، «پاترۋل 7» سياقتى الداعى بىرنەشە جوباسىن جانە «ساكە»، «پاترۋل» تولىقمەتراجدى فيلمدەرىن ۇسىنادى.

سونىمەن قاتار، فەستيۆال باعدارلاماسىندا گيك- جارمەڭكە، تانىمال اۆتورلاردىڭ دارىستەرى، ۇستەل ويىندارى، كيبەرسپورت قوندىرعىلارى ۇسىنىلادى.

فەستيۆال كۇندەرى ءداستۇرلى تۇردە تالانتتى سۋرەتشىلەر، كىتاپ جانە كوميكس اۆتورلارى، يلليۋستراتورلار جانە كرەاتيۆ يندۋستريانىڭ باسقا دا ءبىرقاتار وكىلدەرى جۇمىستارىنىڭ كورمەسى - اۆتورلار اللەياسى وتەدى.

بۇل الاڭدا ءداستۇرلى تۇردە ارنايى كەرەك-جاراقتار، انيمە، كوميكستەر، كىتاپتار، قولونەر بۇيىمدارى نەمەسە ەرەكشە تاۋارلار ساتىپ الۋعا بولادى.

وندا جانكۇيەرلەردىڭ جۇرەگىن جاۋلاعان تانىمال اۆتورلار دا، جارقىن دەبيۋتانتتار دا بولادى.

اۆتورلار اللەياسىنىڭ جۇمىسىنا 100-دەن استام اۆتور قاتىسادى.

