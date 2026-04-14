ءماسىموۆتىڭ بۇرىنعى كۇيەۋ بالاسىنا قاتىستى ءىس: تىڭ دەرەك جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى «قازتەمىرترانس» ا ق- نىڭ بۇرىنعى ۆيتسە-پرەزيدەنتى ازامات قاپەنوۆكە قاتىستى قىزمەتتىك وكىلەتتىگىن اسىرا پايدالانۋ جانە اقشا جىمقىرۋ دەرەكتەرى بويىنشا سوتالدى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىپ جاتىر.
تەرگەۋ امالدارى بويىنشا ازامات قاپەنوۆ قىزمەتتىك جاعدايىن پايدالانىپ، جۇك ۆاگوندارىن باسقارۋ قىزمەتىن كورسەتۋ كەزىندە بايلانىسى بار كومپانيالارعا زاڭسىز ارتىقشىلىقتار جاساعان.
سالدارىنان «قازتەمىرترانس» ا ق- عا 5,2 ميلليارد تەڭگەدەن اسا مولشەردە زالال كەلگەن.
«قازىر ا. ا. قاپەنوۆكە حالىقارالىق ىزدەۋ جاريالانعان. سوت وعان قاماۋدا ۇستاۋ تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسىن سانكسيالاعان. كەلتىرىلگەن زالالدى وتەۋ جانە زاڭسىز الىنعان اكتيۆتەردى قايتارۋ ماقساتىندا باس كولىك پروكۋراتۋراسى «دوستىق» ستانسياسىنداعى تەرمينالدى سوتقا دەيىن تاركىلەۋ تۋرالى ءوتىنىش جولدادى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
استانا قالاسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتىنىڭ قاۋلىسىمەن بۇل مۇلىك مەملەكەت كىرىسىنە وتكىزىلگەن. تەرگەۋ جالعاسىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، ازامات قاپەنوۆ 1978-جىلى 12-ساۋىردە تۋعان، ول - رەسەي ازاماتى. بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا كارىم ءماسىموۆتىڭ بۇرىنعى كۇيەۋ بالاسى رەتىندە كورسەتىلگەن.