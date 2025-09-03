ءۇش وبلىستا 2 گرادۋس اياز بولادى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك-سى قىركۇيەكتىڭ 3 ى كۇنگى كۇن رايى بولجامىن جاريالادى.
كاسىپورىن بولجامىنا قاراعاندا، قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگى اتموسفەرالىق فرونتالدى بولىكتەردىڭ ىقپالىندا بولادى. وسىعان قاراي نايزاعايمەن جاڭبىر جاۋادى، تۇندە رەسپۋبليكانىڭ شىعىسىندا جاۋىن-شاشىن بولادى (جاڭبىردان قارعا اۋىساتىن جاڭبىر)، سولتۇستىگىندە، سولتۇستىك-باتىسىندا، باتىسىندا بۇرشاق جاۋۋى جانە داۋىل بولۋى مۇمكىن.
ەلدىڭ تەك وڭتۇستىگىندە، وڭتۇستىك- باتىسىندا كۇن جاۋىن-شاشىنسىز بولادى. رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، باتىسىندا، وڭتۇستىك- باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل تۇرىپ، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ەلدىڭ ورتالىعىندا تۇنگى جانە تاڭەرتەڭگى ساعاتتاردا تۇمان تۇسەدى.
تۇندە سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا توپىراق بەتىندە 2 گرادۋس اياز بولادى.
كۇندىز اتىراۋ وبلىسىندا 35-37 گرادۋس، اقتوبە وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە 35 گرادۋس ىستىق كۇتىلەدى.
الماتى، اقتوبە، ۇلىتاۋ، جەتىسۋ وبلىستارىندا، قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا، اتىراۋدىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا، قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە ءورت قاۋپى جوعارى بولادى.
تۇركىستان، قىزىلوردا، ماڭعىستاۋ، جامبىل وبلىستارىندا، باتىس قازاقستان، الماتى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، اتىراۋ جانە جەتىسۋ وبلىستارىنىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە، قوستاناي، قاراعاندى، اقتوبە وبلىستارىندا وڭتۇستىگىندە، ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ شىعىسىندا توتەنشە ءورت ءقاۋپى ساقتالادى.