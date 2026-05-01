ءدارى-دارمەك باعاسىنىڭ كۇرت وسكەنى راس پا – د س م تۇسىنىكتەمە بەردى
استانا. KAZINFORM - كەيبىر بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا قازاقستاندا دارىلىك زاتتاردىڭ باعاسى جەدەل ءوسىپ جاتىر، جەكەلەگەن ءدارى اتاۋلارى بويىنشا باعا 52 پايىزدان 66 پايىزعا دەيىن كوتەرىلدى دەگەن اقپارات شىندىققا جاناسپايدى، دەپ حابارلايدى د س م باسپا ءسوز قىزمەتى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مەديتسينالىق جانە فارماتسيەۆتيكالىق باقىلاۋ كوميتەتى پاتسيەنتتەردىڭ قارجىلىق جۇكتەمەسىن ازايتۋ جانە نەگىزسىز ۇستەمە باعالاردى بولدىرماۋ ماقساتىندا دارىلىك زاتتارعا شەكتى باعالاردى قالىپتاستىرۋ تەتىگىن ەنگىزدى.
قازىر بولشەك ساۋدا جەلىسىندە ساتىلاتىن 4994 ساۋدا اتاۋىنا شەكتى باعالار بەلگىلەنگەن. بۇل تىزبەگە جۇرەك-قان تامىرلارى جۇيەسى، تىنىس الۋ اعزالارى، ينفەكتسيالىق اۋرۋلاردى جانە باسقا دا كەڭ تارالعان اۋرۋلاردى ەمدەۋدە قولدانىلاتىن پرەپاراتتار ەنگىزىلگەن. بۇل رەتتە فارماتسيەۆتيكالىق قىزمەت سۋبەكتىلەرى دارىلىك زاتتاردى بەلگىلەنگەن شەكتى باعادان اسىرماي ساتۋعا مىندەتتى.
- ەلدىڭ 20 وڭىرىندە جۇرگىزىلگەن مونيتورينگتىڭ ناتيجەسى بويىنشا، 2026-جىلعى ناۋرىزدا 2025-جىلعى ماۋسىممەن سالىستىرعاندا 631 اتاۋ بويىنشا باعا ورتا ەسەپپەن 24,6 پايىزعا تومەندەگەنى تىركەلدى. رەتتەلەتىن سەگمەنتتە دارىلىك زاتتاردىڭ 50 پايىزدان استامى تۇراقتى دەڭگەيىن ساقتاپ وتىر، ال پرەپاراتتاردىڭ 25 پايىزىندا باعا تومەندەگەنىن اتاپ وتكەن ءجون، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار، 1707 رەتسەپتىسىز بەرىلەتىن پرەپارات مەملەكەتتىك رەتتەۋگە جاتپايدى جانە نارىق قاعيداتتارى بويىنشا ساتىلادى. ولاردىڭ ىشىندە 2025-جىلمەن سالىستىرعاندا باعاسى 5 پايىزدان 15 پايىزعا دەيىن ازداپ وسكەن دارىلەر بار، ال كەيبىر پوزيتسيالار بويىنشا 11 پايىزعا دەيىن تومەندەۋ بايقالادى.
- مىسالى، 2025-جىلى 20 تابلەتكادان تۇراتىن پاراتسەتامولدىڭ باعاسى 200 تەڭگە بولسا، 2026-جىلى تاڭبالاۋ اقپاراتتىق جۇيەسىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا 188 تەڭگەنى قۇراپ، 6 پايىزعا تومەندەگەن. بەلسەندىرىلگەن كومىر 2025-جىلى بولشەك ساۋدادا 130 تەڭگەدەن ساتىلسا، 2026-جىلى 144 تەڭگەگە دەيىن ءوسىپ، 9 پايىزعا قىمباتتاعان. سونىمەن قاتار، كەيبىر ب ا ق حابارلاعانداي، جەكەلەگەن پرەپاراتتار بويىنشا باعانىڭ 52 پايىزدان 66 پايىزعا دەيىن ءوسۋى تۋرالى اقپارات جالعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بولەك، تىركەلگەن دارىلىك زاتتاردىڭ 3000 نان استامى (44 پايىز) ت م ك ك ك جانە م ءا م س شەڭبەرىندە ق ق س- تان بوساتىلعان، ونىڭ ىشىندە الەۋمەتتىك ءمانى بار اۋرۋلاردى ەمدەۋگە ارنالعان 1200 ءدارى بولشەك ساۋدادا دا ق ق س- تان بوساتىلعان.
وسىعان دەيىن پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ مەملەكەت باسشىسىنىڭ وتاندىق فارماتسيەۆتيكالىق ونەركاسىپتى دامىتۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىن جۇزەگە اسىرۋ شەڭبەرىندە وتاندىق كاسىپكەرلەر وتكىزگەن كەڭەسكە قاتىستى.