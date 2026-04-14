ءبىر شىنىاياق كوفە كەي دارۋمەندەردىڭ پايداسىن جويىپ جىبەرەدى
استانا. KAZINFORM - كوفە - كوپشىلىك ءۇشىن كۇننىڭ اجىراماس بولىگى. الايدا ماماندار ونىڭ كەيبىر دارۋمەندەر مەن مينەرالداردىڭ سىڭۋىنە اسەر ەتەتىنىن ەسكەرتەدى، دەپ حابارلايدى mirror.co.uk.
زەرتتەۋلەرگە سايكەس، كوفەين اعزاداعى D دارۋمەنى اسەرىن تومەندەتۋى مۇمكىن. عالىمدار ونىڭ سۇيەك ءتىنىن قالىپتاستىراتىن جاسۋشالارداعى رەتسەپتورلاردىڭ بەلسەندىلىگىن ازايتاتىنىن انىقتاعان. بۇل دارۋمەن جەتكىلىكتى مولشەردە قابىلدانعاننىڭ وزىندە، ونىڭ تولىق سىڭبەۋىنە اكەلۋى ىقتيمال.
سونىمەن قاتار، كوفە تەمىر ءسىڭۋىن دە تومەندەتەدى. زەرتتەۋلەر ءبىر كەسە كوفە ەتتەن الىناتىن تەمىردىڭ شامامەن %39 عا دەيىن از سىڭۋىنە اسەر ەتەتىنىن كورسەتكەن.
تاعى ءبىر ماڭىزدى ەلەمەنت - كالتسي. ونى جەتكىلىكسىز قابىلدايتىن ادامداردا، اسىرەسە ايەلدەردە، كوفە تۇتىنۋ سۇيەك ماسساسىنىڭ جىلدام ازايۋىمەن بايلانىستى بولۋى مۇمكىن. بۇل وستەوپوروز قاۋپىن ارتتىرادى.
ماماندار كوفە ءىشۋدى تولىق توقتاتۋدى ۇسىنبايدى، ءبىراق ونى دۇرىس تۇتىنۋعا كەڭەس بەرەدى:
- كوفەنى دارۋمەندەردەن كەمىندە ءبىر ساعات بۇرىن نەمەسە كەيىن ءىشۋ
- كۇنىنە 1-2 كەسەدەن اسىرماۋ
- تاعام راتسيونىندا كالتسيگە، تەمىرگە جانە D دارۋمەنىنە باي ونىمدەردى كوبەيتۋ
وسىلايشا، كوفە زيان ەمەس، ءبىراق ونى شامادان تىس تۇتىنۋ اعزاعا قاجەتتى پايدالى زاتتاردىڭ ءسىڭۋىن السىرەتۋى مۇمكىن.