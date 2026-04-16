ءبيبىسارا اساۋبايەۆا فيدە تۋرنيرىندە قانشا تابىس تاپتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق شاحماتشى ءبيبىسارا اساۋبايەۆاعا فيدە ۇمىتكەرلەر تۋرنيرىنە قاتىسقانى ءۇشىن تولەنەتىن جۇلدە قورىنىڭ ناقتى كولەمى جاريالاندى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
اساۋبايەۆا ۇمىتكەرلەر تۋرنيرىندە كلاسسيكالىق شاحماتتان الەم چەمپيونى تيتۋلىنا ىرىكتەۋدەن وتە الماسا دا، ۇيىنە قۇر قول ورالمايدى.
تۋرنير ەرەجەلەرىندە قازاقستاندىق ويىنشى جالپى ەسەپتە ەكىنشى ورىن العانى ءۇشىن 17 مىڭ ەۋرو الاتىنى كورسەتىلگەن. ۇيىمداستىرۋشىلار ءاربىر 0,5 ۇپاي ءۇشىن قوسىمشا 2200 ەۋرو تولەيدى. ءبيبىسارا اكتيۆىندە سەگىز ۇپاي بار، بۇل وعان تاعى 17600 ەۋرو اكەلدى.
قازاقستاننىڭ ەڭ تانىمال شاحماتشىلارىنىڭ ءبىرى جالپى العاندا 34600 ەۋرو جۇلدە قورىن جەڭىپ الدى، بۇل قازىرگى باعام بويىنشا 19,3 ميلليون تەڭگەدەن اسىپ وتىر.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇعان دەيىن قازاقستان وكىلدەرى ەكى جىلدا ءبىر رەت وتكىزىلەتىن جانە الەمنىڭ ەڭ ۇزدىك شاحماتشىلارىن بىرىكتىرەتىن ۇمىتكەرلەر تۋرنيرىنە جولداما الماعان. سوندىقتان ءبيبىسارا اساۋبايەۆانىڭ وسى دەڭگەيدەگى جارىستاعى دەبيۋتىندە ەكىنشى ورىن الۋى - لايىقتى جەتىستىك.
قازاقستاندىق سپورتشى ءوز ونەرىنە تۇسىنىكتەمە بەرە وتىرىپ وتانداستارىنا قاتەلىكتەرىن تۇزەتىپ، ەكى جىلدان كەيىن ۇمىتكەرلەر تۋرنيرىنە قايتادان جولداما الۋعا ۋادە بەردى.
- 2026 -جىلعى ايەلدەر اراسىنداعى ۇمىتكەرلەر ءتۋرنيرى اياقتالدى. وكىنىشكە قاراي، سوڭىندا ءسال ساتسىزدىككە ۇشىراپ، ەكىنشى ورىن الدىم. الدا قاتەمەن جۇمىس ىستەۋ كەرەك، مەن كۇشتىرەك بولىپ ورالامىن. ەلىمىزدى ەڭ جوعارى دەڭگەيدە تانىتقانىما ماقتانامىن جانە الدا ءالى دە كوپ نارسە بار. قولداۋ كورسەتكەندەرىڭىز ءۇشىن بارشاڭىزعا العىس ايتقىم كەلەدى، بۇل مەن ءۇشىن وتە ماڭىزدى جانە قۇندى. العا جىلجيىق، - دەپ جازدى سپورتشى Instagram-دا.
ەسكە سالساق، قازاقستاندىق شاحماتشى بيبيسارا اساۋبايەۆا 2026 -جىلعى فيدە ايەلدەر اراسىنداعى جارىسقا ۇمىتكەرلەر تۋرنيرىندە ەكىنشى ورىنعا تۇراقتادى.
جەڭىسكە جەتۋ ءۇشىن وعان تەك 0,5 ۇپاي جەتپەي قالدى.