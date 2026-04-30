عالىمدار كۇندىز ۇيىقتاۋدىڭ زياندى تۇستارىن اتادى
استانا. KAZINFORM - قىسقا ۋاقىتقا كوز شىرىمىن الۋ - اعزا ءۇشىن پايدالى ادەتتەردىڭ ءبىرى. ول شارشاۋدى باسىپ، زەيىندى ارتتىرۋعا كومەكتەسەدى.
الايدا جاڭا زەرتتەۋ ناتيجەلەرى ەگدە جاستاعى ادامدار ءۇشىن كۇندىزگى ۇيقى ءاردايىم پايدالى بولا بەرمەيتىنىن كورسەتىپ وتىر.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، اسىرەسە تاڭەرتەڭ جيى مىزعىپ الۋ كەي جاعدايدا دەنساۋلىقتاعى جاسىرىن ماسەلەلەردىڭ بەلگىسى بولۋى مۇمكىن.
JAMA Network Open جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋدە 55 جاستان اسقان 1300 دەن استام ادامنىڭ دەرەكتەرى تالدانعان. قاتىسۋشىلاردىڭ كۇندەلىكتى بەلسەندىلىگى ارنايى قۇرىلعىلار ارقىلى باقىلانىپ، ولاردىڭ قاشان سەرگەك، قاي كەزدە ۇيىقتاعانى تىركەلىپ وتىرعان.
زەرتتەۋ شامامەن 20 جىلعا سوزىلعان. وسى ۋاقىت ىشىندە عالىمدار كۇندىزگى ۇيقىنىڭ ۇزاقتىعىن، جيىلىگىن جانە قاي ۋاقىتتا بولاتىنىن جان-جاقتى سارالاعان.
ناتيجەلەر الاڭداتارلىق:
كۇندىزگى ۇيقىنىڭ ءاربىر قوسىمشا ساعاتى ءولىم قاۋپىن شامامەن %13 عا ارتتىرادى؛
كۇنىنە ءار قوسىمشا مىزعىپ الۋ ەپيزودى تاۋەكەلدى تاعى %7 عا كوبەيتەدى؛
ال تاڭەرتەڭگى ۇيقى ەڭ قاۋىپتى بولىپ شىققان - مۇنداي ادامداردا قاۋىپ دەڭگەيى باسقالارعا قاراعاندا شامامەن ۇشتەن بىرگە جوعارى.
سەبەپ پە، الدە بەلگى مە؟
دەگەنمەن عالىمدار ءبىر ماڭىزدى جايتتى اتاپ وتەدى: كۇندىزگى ۇيقىنىڭ ءوزى تىكەلەي زيان ەمەس. كەرىسىنشە، ول اعزاداعى باسقا ماسەلەلەردەن حاباردار ەتۋى مۇمكىن.
مىسالى، جيى ۇيقىشىلدىق مىناداي جاعدايلارمەن بايلانىستى بولۋى ىقتيمال:
سوزىلمالى اۋرۋلار؛
ۇيقىنىڭ بۇزىلۋى؛
جۇرەك-قان تامىر جۇيەسىندەگى پروبلەمالار؛
بيولوگيالىق ىرعاقتىڭ بۇزىلۋى.
بۇعان دەيىن دە كۇندىز جيى ۇيىقتاۋ گيپەرتونيا، ينسۋلت جانە نەيرودەگەنەراتيۆتى اۋرۋلارمەن بايلانىستىرىلعان. الايدا ناقتى سەبەپ-سالدار بايلانىسى ءالى تولىق انىقتالعان جوق.
دەنساۋلىقتى باقىلاۋدىڭ جاڭا ءتاسىلى
زەرتتەۋدىڭ نەگىزگى قورىتىندىسى - كۇندىزگى ۇيقىدان تولىق باس تارتۋ ەمەس. كەرىسىنشە، ونى اعزانىڭ جاي-كۇيىن كورسەتەتىن ماڭىزدى بەلگى رەتىندە قاراستىرۋ كەرەك.
عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، ۇيقىنى ارنايى قۇرىلعىلار ارقىلى باقىلاۋ ەرتە كەزەڭدە قاۋىپتى وزگەرىستەردى انىقتاۋعا كومەكتەسەدى.
كۇندىزگى ۇيقى نەگىزى زيان ەمەس. ءبىراق ەگەر ول تىم جيىلەپ، ۇزاققا سوزىلىپ نەمەسە اسىرەسە تاڭەرتەڭ پايدا بولا باستاسا، بۇل اعزانىڭ دابىلى بولۋى مۇمكىن.
كەيدە ءدال وسىنداي ۇساق وزگەرىستەر دەنساۋلىقتاعى كۇردەلى ماسەلەلەردىڭ العاشقى بەلگىسى بولۋى ىقتيمال. سوندىقتان ءوز اعزاڭىزدىڭ سيگنالدارىنا بەيجاي قاراماعان ءجون.
el.kz