عالىمدار جۇرەك قاتەرلى ىسىگىنىڭ نەگە سيرەك كەزدەسەتىنىن انىقتادى
استانا. KAZINFORM - عالىمدار جۇرەكتىڭ قاتەرلى ىسىككە سيرەك شالدىعۋىنىڭ سەبەبىن ونىڭ ۇزدىكسىز جيىرىلۋىمەن بايلانىستىرادى، دەپ جازدى DW.
يتاليانىڭ تريەست قالاسىنداعى حالىقارالىق گەندىك ينجەنەريا ورتالىعىنىڭ (ICGEB) زەرتتەۋشىسى سەرەنا زاككينيا باستاعان توپ جۇرەكتىڭ تۇراقتى قوزعالىسى ىسىك جاسۋشالارىنىڭ دامۋىنا كەدەرگى كەلتىرەدى دەگەن بولجام ۇسىندى.
زەرتتەۋ بارىسىندا عالىمدار بىرنەشە تىشقانعا ەكىنشى جۇرەك ترانسپلانتاتسيالاعان. بۇل جۇرەك قانمەن قامتاماسىز ەتىلگەنىمەن، تولىققاندى سوقپاي، ناسوس قىزمەتىن اتقارماعان. كەيىن جانۋارلاردىڭ اعزاسىنا ىسىك جاسۋشالارى ەنگىزىلگەن.
ناتيجەسىندە سوقپاي تۇرعان جۇرەك تولىقتاي ىسىك جاسۋشالارىنا زاقىمدانعان، ال قالىپتى جۇمىس ىستەپ تۇرعان جۇرەكتە قاتەرلى ىسىك دامىماعان.
عالىمدار ءارى قاراي زەرتتەۋ جۇرگىزىپ، ىسىك جاسۋشالارىنا ەڭ كوپ اسەر ەتەتىن فاكتوردى انىقتاعان. ولار جۇرەك ءتىنىن ءوسىرىپ، جاسۋشالاردىڭ قىسىم مەن سوزىلۋعا رەاكسياسىن باقىلاعان. بەلگىلى بولعانداي، ىسىكتىڭ دامۋىنا كەدەرگى كەلتىرەتىن نەگىزگى فاكتور - قىسىم.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاڭالىق بولاشاقتا قاتەرلى ىسىكتى ەمدەۋدىڭ جاڭا تاسىلدەرىن ازىرلەۋگە جول اشۋى مۇمكىن. دەگەنمەن ازىرگە بۇل ناتيجەلەردى تاجىريبەدە قولدانۋ مۇمكىندىگى تولىق انىقتالعان جوق.