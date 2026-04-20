بيىل ەرتىس-بايان وڭىرىنە كەلەتىن تۋريستەر سانى كۇرت كوبەيەدى
پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلودار وبلىسىنىڭ تابيعاتى مەن تۋريستىك نىساندارىن قىزىقتاپ كەلەتىندەردىڭ سانىن 282 مىڭعا دەيىن جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل رەتتە شەتەلدىك تۋريستەر اعىنى ءۇش ەسەگە ءوسۋى ىقتيمال.
2025 -جىلى پاۆلودار وبلىسىنا 240 مىڭنان استام تۋريست كەلسە، ولاردىڭ 160 مىڭنان استامى باياناۋىل كۋرورتتىق ايماعىن تاڭداعان.
— بيىل وڭىرگە كەلەتىن تۋريستەر سانىن 282 مىڭعا دەيىن جەتكىزۋ جوسپاردا تۇر. اسىرەسە شەتەلدىكتەردىڭ سانى كوبەيۋى كەرەك دەپ ويلايمىز. وبلىس بويىنشا بۇگىندە دەمالىس ورىندارى %7 عا ءوسىپ، 10 مىڭنان استام توسەك- ورىنعا جەتتى. ال كورسەتىلگەن قىزمەت كولەمى %28 عا ارتتى. 2025 -جىلى سالاعا تارتىلعان ينۆەستيتسيا كولەمى 21,4 ميلليارد تەڭگەنى قۇراپ، جوسپاردان ايتارلىقتاي اسىپ ءتۇستى. 2026 -جىلى دا ءوسىم جالعاسادى دەپ كۇتىلىپ، - دەپ حابارلادى وبلىس اكىمدىگىنەن.
وڭىردە جاز ۋاقىتىندا 45 جاعاجاي جۇمىس ىستەيدى. ولاردىڭ ىشىندە 18 ءى عانا جابدىقتالىپ، كاسىپكەرلەرگە بەكىتىلگەن.
باياناۋىلدا سابىندىكول جاعاجايىن اباتتاندىرۋ مەن باقىلاۋ الاڭىن سالۋ جوبالارى جۇزەگە اسىرىلعان. اۋداندا ۆيزيت- ورتالىقتىڭ قۇرىلىسى جالعاسۋدا. جاسىباي كولىنىڭ جاعاجايىن اۋقىمدى تۇردە اباتتاندىرۋ جوسپاردا بار.
سونىمەن قاتار پاۆلوداردا Novotel برەندىمەن قوناقۇي، اكۆاپارك، ەكو-قالاشىق جانە مادەني- دەمالىس ورتالىعىن سالۋ سياقتى ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبالار ىسكە اسىرىلىپ جاتىر.
