ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:55, 20 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    بيىل ەرتىس-بايان وڭىرىنە كەلەتىن تۋريستەر سانى كۇرت كوبەيەدى

    پاۆلودار. KAZINFORM - پاۆلودار وبلىسىنىڭ تابيعاتى مەن تۋريستىك نىساندارىن قىزىقتاپ كەلەتىندەردىڭ سانىن 282 مىڭعا دەيىن جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل رەتتە شەتەلدىك تۋريستەر اعىنى ءۇش ەسەگە ءوسۋى ىقتيمال.

    Баянауыл, Сабындыкөл, туризм, демалыс орындары
    Фото: Валерий Бугаев

    2025 -جىلى پاۆلودار وبلىسىنا 240 مىڭنان استام تۋريست كەلسە، ولاردىڭ 160 مىڭنان استامى باياناۋىل كۋرورتتىق ايماعىن تاڭداعان.

    — بيىل وڭىرگە كەلەتىن تۋريستەر سانىن 282 مىڭعا دەيىن جەتكىزۋ جوسپاردا تۇر. اسىرەسە شەتەلدىكتەردىڭ سانى كوبەيۋى كەرەك دەپ ويلايمىز. وبلىس بويىنشا بۇگىندە دەمالىس ورىندارى %7 عا ءوسىپ، 10 مىڭنان استام توسەك- ورىنعا جەتتى. ال كورسەتىلگەن قىزمەت كولەمى %28 عا ارتتى. 2025 -جىلى سالاعا تارتىلعان ينۆەستيتسيا كولەمى 21,4 ميلليارد تەڭگەنى قۇراپ، جوسپاردان ايتارلىقتاي اسىپ ءتۇستى. 2026 -جىلى دا ءوسىم جالعاسادى دەپ كۇتىلىپ، - دەپ حابارلادى وبلىس اكىمدىگىنەن.

    Сабындыкөл, Баянауыл, туризм
    Фото: Валерий Бугаев

    وڭىردە جاز ۋاقىتىندا 45 جاعاجاي جۇمىس ىستەيدى. ولاردىڭ ىشىندە 18 ءى عانا جابدىقتالىپ، كاسىپكەرلەرگە بەكىتىلگەن.

    باياناۋىلدا سابىندىكول جاعاجايىن اباتتاندىرۋ مەن باقىلاۋ الاڭىن سالۋ جوبالارى جۇزەگە اسىرىلعان. اۋداندا ۆيزيت- ورتالىقتىڭ قۇرىلىسى جالعاسۋدا. جاسىباي كولىنىڭ جاعاجايىن اۋقىمدى تۇردە اباتتاندىرۋ جوسپاردا بار.

    Баянауыл, Сабындыкөл, туризм
    Фото: Валерий Бугаев

    سونىمەن قاتار پاۆلوداردا Novotel برەندىمەن قوناقۇي، اكۆاپارك، ەكو-قالاشىق جانە مادەني- دەمالىس ورتالىعىن سالۋ سياقتى ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبالار ىسكە اسىرىلىپ جاتىر.

    بۇعان دەيىن ىشكى ءتۋريزمدى قالاي قولجەتىمدى ءارى ساپالى ەتۋگە بولاتىنى تۋرالى جازعانبىز.

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار