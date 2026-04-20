بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى قىتاي يۋانىن پايدالانۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM –ب ا ءا شەنەۋنىكتەرى دوللارلىق وتىمدىلىك جەتىسپەسە، قىتاي يۋانىن نەمەسە باسقا ۆاليۋتالاردى پايدالانۋعا ءماجبۇر بولاتىنىن ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى The Wall Street Journal.
بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى يرانعا قاتىستى جاعدايعا بايلانىستى ەلدەگى داعدارىس تەرەڭدەگەن جاعدايدا ا ق ش- پەن قارجىلىق قولداۋ الۋ تۋرالى كەلىسسوزدەر باستادى.
The Wall Street Journal باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، ب ا ءا ورتالىق بانكىنىڭ باسشىسى حالەد موحامەد وتكەن اپتادا ۆاشينگتوندا ا ق ش قازىناشىلىق حاتشىسى سكوتت بەسسەنتپەن، سونداي-اق قازىناشىلىق دەپارتامەنتى مەن فەدەرالدى رەزەرۆ وكىلدەرىمەن كەزدەسۋ بارىسىندا ۆاليۋتا ايىرباستاۋ جەلىسىن قۇرۋ مۇمكىندىگىن تالقىلادى.
باسىلىم ب ا ءا قاقتىعىستان تۋىندايتىن اۋىر قارجىلىق سالدارلاردان ازىرگە قۇتىلعانىن اتاپ وتەدى. دەگەنمەن، ابۋ-دابيگە قوسىمشا قارجىلىق قولداۋ قاجەت بولۋى مۇمكىن.
قاقتىعىس امىرلىكتەردىڭ مۇناي-گاز ينفراقۇرىلىمىنا زيان كەلتىردى جانە ەلدى دوللار كىرىسىنىڭ نەگىزگى كوزى ورمۋز بۇعازى ارقىلى مۇناي ەكسپورتتاۋ مۇمكىندىگىنەن ايىردى. سونىمەن قاتار، امىرلىك شەنەۋنىكتەرى ا ق ش وكىلدەرىنە دوللارلىق وتىمدىلىك تاپشىلىعى جاعدايىندا ب ا ءا مۇناي ساتۋ جانە باسقا دا مامىلەلەر ءۇشىن قىتاي يۋانىن نەمەسە باسقا ۆاليۋتالاردى پايدالانۋعا ءماجبۇر بولۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلادى.
بۇعان دەيىن يراننىڭ ا ق ش- پەن كەلىسسوزدەردىڭ ەكىنشى كەزەڭىنە قاتىسۋدان باس تارتىپ، ورمۋز بۇعازىن تاعى دا جاۋىپ جاتقانى حابارلانعان بولاتىن.