بىرلىك كۇنىنە وراي 5 مىڭنان استام ءىس-شارا وتەدى
استانا. قازاقپارات - 1-مامىر - قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى كۇنى. بۇل كۇن - ەل ىشىندەگى تاتۋلىق پەن كەلىسىمنىڭ، اۋىزبىرشىلىك پەن ىنتىماقتىڭ ايقىن كورىنىسى.
مەملەكەت باسشىسى اتاپ وتكەندەي، بىرلىك پەن ەتنوسارالىق كەلىسىم - مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى.
بۇگىندە ەلىمىزدە 100 دەن استام ەتنوس وكىلى تاتۋلىق پەن كەلىسىمدە ءومىر سۇرەدى. ەلدە 1 مىڭنان استام ەتنومادەني بىرلەستىك پەن 4 مىڭنان استام قوعامدىق قۇرىلىم جۇمىس ىستەپ، بىرلىكتى نىعايتۋ مەن مادەنيەتارالىق ديالوگتى دامىتۋعا ۇلەس قوسىپ كەلەدى.
مەملەكەت تاراپىنان بارلىق ەتنوستىڭ ءتىلىن، مادەنيەتى مەن سالت-ءداستۇرىن ساقتاۋعا جانە دامىتۋعا قاجەتتى جاعداي جاسالعان. بۇل باعىتتا ەل ىشىندەگى تاتۋلىق پەن ىنتىماقتىڭ ۇيىتقىسىنا اينالعان 36 دوستىق ءۇيى جۇمىس ىستەيدى.
قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى كۇنىن مەرەكەلەۋ اياسىندا ەلىمىز بويىنشا 5 مىڭنان استام ءىس-شارا وتەدى.
ورتا جانە مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا «بىرلىك ساباقتارى» وتكىزىلەدى. جوعارى وقۋ ورىندارى مەن كوللەدجدەردە «بىرلىك كوپىرى» اتتى ستۋدەنتتىك ەستافەتا باستالدى.
1-مامىر كۇنى وبلىس ورتالىقتارىنىڭ نەگىزگى الاڭدارىندا وتاندىق ەسترادا جۇلدىزدارىنىڭ قاتىسۋىمەن مەرەكەلىك كونسەرتتەر، سونداي-اق جارمەڭكەلەر مەن تانىمدىق مادەني باعدارلامالار ۇيىمداستىرىلادى.
ەتنومادەني بىرلەستىكتەر ەل بىرلىگىن نىعايتۋعا باعىتتالعان «قازاقستان - ورتاق ءۇيىمىز» جالپىۇلتتىق چەللەندجىن باستادى.
قايىرىمدىلىق مادەنيەتىن دامىتۋعا دا ايرىقشا ءمان بەرىلۋدە. ەتنومادەني بىرلەستىكتەر وكىلدەرى قايىرىمدىلىق جانە ەكولوگيالىق باستامالارعا بەلسەندى قاتىسۋدا. «تازا قازاقستان» اكتسياسى اياسىندا 3 مىڭنان استام اعاش وتىرعىزىلىپ، 40 توننادان استام تۇرمىستىق قالدىق شىعارىلدى.