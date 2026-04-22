    16:04, 22 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    بيرجادا تەڭگە نىعايىپ، دوللار باعامى تاعى ءتۇستى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى ارزاندادى.

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,23 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 461,37 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 464,73 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 459,88 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 466,88 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    — ەۋرو: ساتىپ الۋ — 539,85 تەڭگە، ساتۋ — 549,85 تەڭگە؛
    — رۋبل: ساتىپ الۋ — 5,99 تەڭگە، ساتۋ — 6,29 تەڭگە.
    — يۋان: ساتىپ الۋ — 67,96 تەڭگە، ساتۋ — 73,74 تەڭگە.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 461,44 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 463,79 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 542,13 — 547,78 تەڭگە، ال رۋبل 6,02 — 6,15 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى. ال يۋان 68,54 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 71,74 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 21 -ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,56 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 464,73 تەڭگە بولدى.

    اۆتور

    دوسبول اتاجان

    Бақытжол Кәкеш
