KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    بۇگىنگى شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 454,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 461,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 530,04 تەڭگە، ساتۋ - 540,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,80 تەڭگە، ساتۋ - 6,10 تەڭگە؛

    - يۋان 67,28 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,10 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 458,06 تەڭگە، ساتۋ - 460,47 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 534,67 تەڭگە، ساتۋ - 540,33 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,94 - 6,07 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 67,24 - 70,11 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 28-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,95 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 457,21 تەڭگە بولدى.

    Тоқаев
    ۇقساس

    باسقا تاڭداۋ جوق: نە ءتيىمدى سيفرلىق ەكونوميكا قۇرامىز، نە وركەنيەت كوشىنىڭ سوڭىندا قالامىز - پرەزيدەنت
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    اۆتور