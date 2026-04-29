بۇگىنگى شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 454,01 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 461,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 530,04 تەڭگە، ساتۋ - 540,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,80 تەڭگە، ساتۋ - 6,10 تەڭگە؛
- يۋان 67,28 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,10 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 458,06 تەڭگە، ساتۋ - 460,47 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 534,67 تەڭگە، ساتۋ - 540,33 تەڭگە؛
- رۋبل 5,94 - 6,07 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 67,24 - 70,11 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 28-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,95 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 457,21 تەڭگە بولدى.