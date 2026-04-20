بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 468,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,91 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 552,98 تەڭگە، ساتۋ - 562,98 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,00 تەڭگە، ساتۋ - 6,30 تەڭگە؛
- يۋان 68,72 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,00 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 469,55 تەڭگە، ساتۋ - 472,33 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 552,15 تەڭگە، ساتۋ - 557,61 تەڭگە؛
- رۋبل 6,02 - 6,14 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 68,82 - 71,86 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,68 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 469,52 تەڭگە بولدى.