    09:55, 20 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    بۇگىنگى دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Фото: Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 468,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 474,91 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 552,98 تەڭگە، ساتۋ - 562,98 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,00 تەڭگە، ساتۋ - 6,30 تەڭگە؛
    - يۋان 68,72 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 74,00 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 469,55 تەڭگە، ساتۋ - 472,33 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 552,15 تەڭگە، ساتۋ - 557,61 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,02 - 6,14 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 68,82 - 71,86 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,68 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 469,52 تەڭگە بولدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
