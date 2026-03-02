ق ز
    10:07, 02 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    بۇگىنگى ۆاليۋتا باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    доллар, тенге
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين / Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 498,86 تەڭگە، ساتۋ - 502,18 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 587,56 تەڭگە، ساتۋ - 593,32 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,36 - 6,47 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 71,98 - 74,81 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 495,06 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 502,06 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 583,08 تەڭگە، ساتۋ - 593,02 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,25 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛

    - يۋان 72,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,02 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,68 تەڭگەگە ارزانداپ، 497,56 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
