بۇگىن دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 456,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 463,02 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 534,00 تەڭگە، ساتۋ - 544,02 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,80 تەڭگە، ساتۋ - 6,10 تەڭگە؛
- يۋان 67,62 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,37 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 458,46 تەڭگە، ساتۋ - 461,31 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,13 تەڭگە، ساتۋ - 543,01 تەڭگە؛
- رۋبل 5,94 - 6,08 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 67,73 - 70,56 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 28-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,93 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 460,80 تەڭگە بولدى.