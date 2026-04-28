    بۇگىن دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 456,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 463,02 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 534,00 تەڭگە، ساتۋ - 544,02 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,80 تەڭگە، ساتۋ - 6,10 تەڭگە؛

    - يۋان 67,62 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,37 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 458,46 تەڭگە، ساتۋ - 461,31 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 537,13 تەڭگە، ساتۋ - 543,01 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,94 - 6,08 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 67,73 - 70,56 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، 28-ءساۋىر كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,93 تەڭگەگە ءتۇسىپ، 460,80 تەڭگە بولدى.

