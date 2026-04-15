بۇگىن - ءشومىشباي ساريەۆتىڭ تۋعان كۇنى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن - قازاق ادەبيەتىنىڭ كورنەكتى وكىلدەرىنىڭ ءبىرى، اقىن ءشومىشباي ساريەۆتىڭ تۋعان كۇنى. قازاق پوەزياسىندا وزىندىك ءۇنى بار اقىن، اۋدارماشى، فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى ءشومىشباي ساريەۆ ادەبيەت پەن عىلىمدى قاتار الىپ جۇرگەن تۇلعا ەدى.
ول قازاق ليريكاسىنىڭ دامۋىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ، شەتەل اقىندارىنىڭ شىعارمالارىن قازاق تىلىنە ءتارجىمالاۋ ارقىلى رۋحاني كەڭىستىكتى بايىتتى.
ءشومىشباي ساريەۆ 1946 -جىلى 15-ساۋىردە قىزىلوردا وبلىسى، ارال اۋدانى، ءشومىش ستانساسىندا دۇنيەگە كەلگەن.
ەڭبەك جولىن اۋداندىق گازەتتەردە باستاپ، كەيىن جوعارى ءبىلىمىن ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جۋرناليستيكا فاكۋلتەتىندە جالعاستىردى. ۋنيۆەرسيتەتتى ءتامامداعان سوڭ، باسپا جانە عىلىمي ورتادا قىزمەت اتقارىپ، «قازاقستان» باسپاسىندا رەداكتور، «جۇلدىز» جۋرنالىندا ءبولىم مەڭگەرۋشىسى بولدى. سونداي-اق م. و. اۋەزوۆ اتىنداعى ادەبيەت جانە ونەر ينستيتۋتىندا ۇزاق جىلدار عىلىمي قىزمەتكەر رەتىندە ەڭبەك ەتتى.
ءشومىشباي ساريەۆتىڭ شىعارماشىلىعى قازاق پوەزياسىندا ەرەكشە ورىن الادى. ونىڭ العاشقى جىر جيناعى «بالداۋرەن» 1974 -جىلى جارىق كورىپ، كەيىن قازاق جانە ورىس تىلدەرىندە كوپتەگەن كىتاپتارى باسىلدى. اقىننىڭ «ارايلى كوكتەم»، «تاعدىر»، «ساعىنىشىم - تەڭىز» سىندى جيناقتارى وقىرمان تاراپىنان جوعارى باعالاندى.
سونىمەن قاتار ول اقىن عانا ەمەس، بىلىكتى اۋدارماشى رەتىندە دە تانىلدى. الەم ادەبيەتىنىڭ ءبىرقاتار وكىلدەرىنىڭ، سونىڭ ىشىندە روبەرت روجدەستۆەنسكي، ولگا بەرگگولتس، ميحايل ەمينەسكۋ شىعارمالارىن قازاق تىلىنە اۋداردى.
عىلىمي سالادا دا جەمىستى ەڭبەك ەتكەن قالامگەر «قازىرگى قازاق ليريكاسىنىڭ ىزدەنىستەرى» تاقىرىبىندا كانديداتتىق ديسسەرتاتسيا قورعاپ، قازاق پوەزياسىنىڭ دامۋ ۇردىستەرىن زەرتتەگەن ەڭبەكتەر جازدى.
اقىننىڭ شىعارماشىلىعى حالىقارالىق دەڭگەيدە دە مويىندالدى. ول فرانس كافكا اتىنداعى حالىقارالىق سىيلىقتىڭ لاۋرەاتى اتانىپ، «تارلان» سىيلىعىن يەلەندى. قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى اتاعىنا يە بولدى.
ءشومىشباي ساريەۆ 2021 -جىلى 15-اقپاندا ومىردەن ءوتتى. الايدا ونىڭ پوەزياسى مەن عىلىمي مۇراسى قازاق ادەبيەتىنىڭ التىن قورىندا ساقتالىپ، كەلەر ۇرپاققا رۋحاني قازىنا رەتىندە قىزمەت ەتىپ كەلەدى.