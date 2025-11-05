بۇگىن 5-قاراشادا قانداي جولدار جابىلدى
استانا. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى جولداعى قازىرگى جاعداي تۋرالى اقپارات بەردى.
5-قاراشادان باستاپ جولداردىڭ بىرنەشە بولىگىندە كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تاڭعى ساعات 8:00-دەن باستاپ وسينوۆسكي اسۋىندا تىركەمەلى جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرى ءۇشىن ۋاقىتشا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى. شەكتەۋ وسكەمەن- التاي- قاتون-قاراعاي- راحمان قاينارى تاس جولىندا (46-66 ك م، سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك ق. ) قولدانىلادى.
بۇل شارا تاۋداعى جاعدايلارعا بايلانىستى جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قابىلداندى جانە قىسقى ماۋسىمنىڭ سوڭىنا دەيىن كۇشىندە قالادى.
تۇركىستان وبلىسىندا كەلەس اۋدانىنداعى ا-15 تاس جولىندا (جيززاح- گاگارين- جەتىساي- كيروۆ- قىزىلاسكەر- سارىاعاش- اباي- جىبەك جولى) 175 جانە 183-شاقىرىم ارالىعىندا جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. كولىك قوزعالىسىنىڭ كوپتىگىنە بايلانىستى بۇل ۋچاسكەدە 10-قاراشاعا دەيىن جول قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ قويىلدى.
اۋا رايى
5-قاراشادا قوستاناي، الماتى، اقمولا، شىعىس قازاقستان، جامبىل، سولتۇستىك قازاقستان، اقتوبە جانە پاۆلودار وبلىستارىندا، سونداي-اق جەتىسۋ وبلىسىندا جاڭبىر، قار جاۋىپ، كوكتايعاق بولادى.
جۇرگىزۋشىلەرگە جىلدامدىق شەگىنە باعىنۋ، جولداردا ساق بولۋ جانە اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىسى ساق بولۋ كەرەگى ەسكەرتىلدى.
ايتا كەتەيىك، الماتىدا تۇندە جاۋعان قاردان كەيىن 17 جول اپاتى تىركەلدى.