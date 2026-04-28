بىشكەكتە ش ى ۇ قورعانىس مينيسترلەرىنىڭ كەڭەسى باستالدى
بىشكەك. KAZINFORM - بىشكەكتە ش ى ۇ ەلدەرى قورعانىس ۆەدومستۆولارىنىڭ باسشىلارى باتىرلاردى ەسكە الدى. بۇل تۋرالى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
قىرعىزستاننىڭ استاناسىندا شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى ەلدەرى قورعانىس مينيسترلەرىنىڭ كەڭەسى ءوتىپ جاتىر. وعان بەلارۋس، ءۇندىستان، قازاقستان، قىتاي، قىرعىزستان، پاكىستان، رەسەي، تاجىكستان، وزبەكستان قورعانىس ۆەدومستۆولارىنىڭ باسشىلارى، ودان وزگە يران قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى جانە ش ى ۇ باس حاتشىسى قاتىسۋدا.
كەڭەس باعدارلاماسى شەڭبەرىندە ولار جەڭىس الاڭىنداعى ماڭگىلىك الاۋعا گۇل شوقتارىن قويدى.
شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى (ش ى ۇ) - 2001 -جىلى «شاڭحاي بەستىگى» (1996- 1997 ج ج. ) نەگىزىندە ايماقتىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ ماقساتىندا قۇرىلعان حالىقارالىق ۇيىم.
ۇيىم قۇرامىنا 10 مەملەكەت كىرەدى: قىرعىزستان، قىتاي، رەسەي، قازاقستان، تاجىكستان، وزبەكستان، ءۇندىستان، پاكىستان، يران جانە بەلارۋس.
باقىلاۋشى مەملەكەتتەر: اۋعانستان جانە موڭعوليا.
ديالوگ بويىنشا سەرىكتەستەر: 15 مەملەكەت.
ايتا كەتەيىك، شاڭحاي ىنتىماقتاستىعى ۇيىمى يرانداعى جاعدايعا بايلانىستى مالىمدەمە جاساعان بولاتىن.