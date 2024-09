بولاشاق ستيپەندياسى يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى جاريالاندى

استانا. KAZINFORM - شەتەلدە كادرلار دايارلاۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق كوميسسيانىڭ شەشىمىمەن 150 قازاقستاندىق «بولاشاق» حالىقارالىق ستيپەندياسىنىڭ يەگەر اتاندى.

120 ادام ماگيستراتۋرا، 6 ادام دوكتورانتۋرا باعدارلامالارى بويىنشا وقۋدان وتەدى. ال 24 قازاقستاندىق الەمنىڭ جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارى مەن وندىرىستىك ورتالىقتارىنا كاسىبي تاعىلىمدامادان وتۋگە جىبەرىلەدى.

ستيپەنديالاردىڭ ۇشتەن ەكىسىنەن استامى جاراتىلىستانۋ- تەحنيكالىق پاندەر بويىنشا ءبولىندى. جەڭىلدىكتى ساناتتار بويىنشا 22 ادام شەتەلدە ءبىلىم الادى.

ۇمىتكەرلەر Harvard University ،Imperial College London ،University of Pennsylvania ،University of جانە Melbourne ،Columbia University ،Johns Hopkins University ،University of Bristol سياقتى الەمدىك رەيتينگتەردىڭ توپتارىنا كىرەتىن ۋنيۆەرسيتەتتەرگە ءتۇستى.

ەڭ تانىمال ماماندىقتار: اقپاراتتىق تەحنولوگيالار مەن جۇيەلەر، جاساندى ينتەللەكت جانە كيبەرقاۋىپسىزدىك، كولىك تەحنولوگيالار جانە لوگيستيكا، قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ، نەوناتولوگيا جانە حيرۋرگيا، ۇلكەن دەرەكتەردى تالداۋ، قۇرىلىس، گەولوگيا جانە تاۋ-كەن ءىسى، مەتاللۋرگيا، قارجى تەحنولوگياسى، ۋربانيستيكا جانە ماتەماتيكا.

ورتالىق الەمدىك ستاندارتتارعا سايكەس كەلەتىن مامانداردى دايارلاۋدىڭ جوعارى ساپاسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن كانديداتتاردى كونكۋرستىق ىرىكتەۋگە ەرەكشە نازار اۋدارادى.

«قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جولداۋىندا عىلىمي تاعىلىمدامالار بويىنشا ساپالى ىرىكتەۋدى قامتاماسىز ەتۋ قاجەتتىگى ايتىلدى. كونكۋرستىق ىرىكتەۋ پروتسەسى قايتا قارالدى، كانديداتتارعا قويىلاتىن تالاپتار كۇشەيتىلدى. حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى عالىمداردى قولداۋعا ارنالعان بولەك باسقارمانى قۇردى. ول جەڭىلدىك ساناتتارى بويىنشا الەمنىڭ جەتەكشى عىلىمي ورتالىقتارىنان بايلانىس ورناتۋعا جانە تەگىن شاقىرۋلار الۋعا كومەكتەسەدى. بۇل شارالار عىلىم مەن زەرتتەۋلەردى قولداۋ جونىندەگى ستراتەگيالىق جوبا اياسىندا عالىمدارعا تيىمدىرەك قولداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەپ اتاپ ءوتتى «حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى» ا ق باسقارما ءتوراعاسى ءاليا وسپانوۆا.

سونداي-اق 33 قازاقستاندىققا الەمنىڭ جەتەكشى عىلىمي- زەرتتەۋ ورتالىقتارىندا ەكونوميكا ءۇشىن اسا ماڭىزدى باعىتتار بويىنشا عىلىمي تاعىلىمدامادان وتۋگە گرانتتار ءبولىندى. ۇمىتكەرلەر كەلەسىدەي جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەر مەن ۇيىمداردا عىلىمي تاعىلىمدامادان وتەدى: University of Oxford ،King’s College London ،University of California, ،Davis ،University of Illinois at جانە Urbana-Champaign ،University of Minnesota ،Twin Cities ،CNRS ،University of Sussex ،Technische جانە Universitat Dresden جانە ت. ب.

ەڭ تانىمال باعىتتار - ينجەنەريا جانە تەحنولوگيا، الەۋمەتتىك جانە جاراتىلىستانۋ عىلىمدارى، سونداي-اق مەديتسينا مەن دەنساۋلىق ساقتاۋ.

«بولاشاق» ستيپەندياسى يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمىن مىنا سىلتەمە ارقىلى كورە الاسىز.

بۇعان دەيىن مەكتەپ تۇلەكتەرى باكالاۆردى «بولاشاقپەن» شەتەلدە وقي الاتىنىن جازعان بولاتىنبىز.