KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    «بولاشاق» باعدارلاماسىنىڭ شاكىرتاقىسى 10-15 پايىزعا ارتۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM — «بولاشاق» باعدارلاماسى بويىنشا شاكىرتاقى مولشەرى 10-15 پايىزعا ارتۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى اباي راحمەت ايتتى.

    «Болашақ» және «Ғылыми тағылымдамалар» стипендиясына құжат қабылдау басталды
    Фото: «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ

    - شاكىرتاقى 15 جىلدان استام ۋاقىتتان بەرى كوتەرىلگەن جوق. الايدا، بۇكىل الەمدە ينفلياتسيا ارتىپ كەلەدى. ستيپەندياتتارىمىزدىڭ كەي جاعدايدا ءتىپتى وتباسىنان دا باراتىنىن كورىپ ءجۇرمىز. سوعان وراي كەي ەلدەردە شاكىرتاقى جەتە بەرمەيدى، - دەدى ول ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە.

    ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، بولاشاقتىقتاردىڭ شاكىراقىسىن ارتتىرۋ ماسەلەسى پىسىقتالىپ جاتىر. تۇبەگەيلى شەشىم كەلەسى جىلى شىعىپ قالادى.

    - شاكىرتاقىسى ەلگە جانە قالاعا بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى. ماسەلەن، نيۋ-يوركتە ەڭ جوعارى، شامامەن 2,2 مىڭ دوللار. وزگە شتاتتاردا ول ودان ازداۋ. نۇسقالاردىڭ ءبىرى رەتىندە گرانت سانىن قىسقارتىپ، ۇنەمدەلگەن قاراجاتتى شاكىراقى مولشەرىن ارتتىرۋعا جۇمسالۋى مۇمكىن، - دەدى اباي راحمەت.

    بۇعان دەيىن دە عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك «بولاشاق» ستيپەندياتتارىنىڭ شاكىرتاقىسىن وسىرۋگە قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن ەدى.

    Тоқаев
    ۇقساس

    باسقا تاڭداۋ جوق: نە ءتيىمدى سيفرلىق ەكونوميكا قۇرامىز، نە وركەنيەت كوشىنىڭ سوڭىندا قالامىز - پرەزيدەنت
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    اۆتور