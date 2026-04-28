«بولاشاق» باعدارلاماسىنىڭ شاكىرتاقىسى 10-15 پايىزعا ارتۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM — «بولاشاق» باعدارلاماسى بويىنشا شاكىرتاقى مولشەرى 10-15 پايىزعا ارتۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى اباي راحمەت ايتتى.
- شاكىرتاقى 15 جىلدان استام ۋاقىتتان بەرى كوتەرىلگەن جوق. الايدا، بۇكىل الەمدە ينفلياتسيا ارتىپ كەلەدى. ستيپەندياتتارىمىزدىڭ كەي جاعدايدا ءتىپتى وتباسىنان دا باراتىنىن كورىپ ءجۇرمىز. سوعان وراي كەي ەلدەردە شاكىرتاقى جەتە بەرمەيدى، - دەدى ول ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، بولاشاقتىقتاردىڭ شاكىراقىسىن ارتتىرۋ ماسەلەسى پىسىقتالىپ جاتىر. تۇبەگەيلى شەشىم كەلەسى جىلى شىعىپ قالادى.
- شاكىرتاقىسى ەلگە جانە قالاعا بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى. ماسەلەن، نيۋ-يوركتە ەڭ جوعارى، شامامەن 2,2 مىڭ دوللار. وزگە شتاتتاردا ول ودان ازداۋ. نۇسقالاردىڭ ءبىرى رەتىندە گرانت سانىن قىسقارتىپ، ۇنەمدەلگەن قاراجاتتى شاكىراقى مولشەرىن ارتتىرۋعا جۇمسالۋى مۇمكىن، - دەدى اباي راحمەت.
بۇعان دەيىن دە عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك «بولاشاق» ستيپەندياتتارىنىڭ شاكىرتاقىسىن وسىرۋگە قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن ەدى.