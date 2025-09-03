بوكستان الەم چەمپيوناتىنىڭ جەرەبەسى قاشان تارتىلادى
استانا. KAZINFORM - بوكستان World Boxing اياسىندا وتەتىن الەم چەمپيوناتىنىڭ جەرەبە تارتۋ ءراسىمى قاشان وتەتىنى بەلگىلى بولدى.
قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، سالتاناتتى ءراسىم قازاقستان ۋاقىتىمەن 23:00 گە بەلگىلەنگەن.
ءدۇبىرلى دودا 4-14-قىركۇيەك ارالىعىندا انگليانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا وتكىزىلەدى. جەكپە- جەكتەر «Qazaqstan» جانە «Qazsport» تەلەارنالارىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.
الەمنىڭ ءار قيىرىنان كەلگەن بوكسشىلار 4-10-قىركۇيەك ارالىعىندا ىرىكتەۋ كەزەڭىندە سايىسقا تۇسەدى. ال 12-13-قىركۇيەكتە جارتىلاي بولسا، 13-14-قىركۇيەكتە فينالدىق باسەكەلەر وتەدى.
ەلىمىزدىڭ ەرلەر قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى قايرات ءساتجانوۆ نەگىزىنەن تاجىريبەلى بوكسشىلارعا سەنىم ارتىپ وتىر. ولاردىڭ قاتارىندا سانجار تاشكەنباي (50 كەلى)، ماحمۇد سابىرحان (55 كەلى)، بەيبارىس جەكسەن (60 كەلى)، ەرتۋعان زەينۋلينوۆ (65 كەلى)، تورەحان سابىرحان (70 كەلى)، سابىرجان اققالىقوۆ (75 كەلى)، نۇربەك ورالباي (80 كەلى)، بەكزات نۇرداۋلەتوۆ (85 كەلى)، ساعىندىق توعامباي (90 كەلى) مەن ايبەك ورالباي (90 كەلىدەن جوعارى) بار.
ال ەلدوس سايدالين باستاعان باپكەرلەر ايەلدەر قۇراماسىندا تومەندەگى بىلعارى قولعاپ شەبەرلەرىنە سەنىم ارتتى.
الداعى الەم چەمپيوناتىندا ەلىمىزدىڭ اتىنان نازىم قىزايباي (48 كەلى)، الۋا بالقىبەكوۆا (51 كەلى)، ەلينا بازاروۆا (54 كەلى)، كارينا يبراگيموۆا (57 كەلى)، ۆيكتوريا گرافەيەۆا (60 كەلى)، ايدا ابىكەيەۆا (65 كەلى)، ناتاليا بوگدانوۆا (70 كەلى)، نادەجدا ريابەتس (75 كەلى)، گۇلسايا ەرجان (80 كەلى) جانە ەلدانا تاليپوۆا (80 كەلىدەن جوعارى) سىنعا تۇسەدى.